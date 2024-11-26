12強奪冠太嗨！鮮肉工程師狂嗑啤酒炸物　腳趾頭「石化流沙」

▲工程師年紀輕輕體重破百，12強賽事期間狂嗑啤酒炸物以及火鍋，結果手腳關節都長出異物，弄破竟然還流出砂狀物。（圖／亞大附醫提供）

記者游瓊華／台中報導

國內掀起12強棒球賽熱潮，33歲許姓土木工程師跟朋友相約吃火鍋享受贏球氣氛，還大口喝啤酒、吃炸雞，沒想到突然發現手指關節跟腳趾長出異物，破了之後還流出白色砂狀物，嚇得趕緊就醫，檢查發現竟是「痛風石」惹禍，醫師勸他務必要忌口，以免痛到要人命。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕主治醫師黃柏豪指出，患者年紀很輕，並沒有相關慢性疾病，但對美食幾乎來者不拒、體重破百，尤其十分熱衷運動賽事，經常買啤酒、炸物跟同伴們欣賞比賽，雖然過去也曾發病，痛到無法下床，但都是靠吃痛藥應急，症狀緩解後也就不以為意，沒想到這次竟然長出「痛風石」，讓他嚇出一身冷汗。

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▲黃柏豪提醒，痛風經常在夜間突然發作，典型表現是急性關節炎，最常見是大腳趾。（圖／亞大附醫提供）



黃柏豪指出，痛風以男性患者居多，女性年輕時雖然比較不會發作，但更年期後發病比例後則與男性相仿，至於高風險原因包括遺傳、嗜吃高嘌呤食物如紅肉、海鮮、內臟，或者喝太多含糖飲料和酒精（尤其是啤酒），都會造成尿酸生成增加，而體重過重也會增加痛風的風險。

黃柏豪提醒，痛風經常在夜間突然發作，典型表現是急性關節炎，最常見是大腳趾，但其他關節如踝關節、膝關節、手指關節也可能受累，並伴隨紅腫、發熱和劇烈疼痛，一旦發作久了，尿酸結晶會在關節及周圍組織中沉積，形成外表可見的痛風石，這些結節狀的硬塊可能會導致持續的關節損傷和變形。

黃柏豪也建議，適度運動有助於控制體重和提高全身健康，但應避免過度運動，尤其是在急性發作期間，只要能配合上述作法，多數患者都可以有效控制病情，維持正常生活，避免年紀經輕就成為「痛痛人」。