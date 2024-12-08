當初沒搶到！她傻「友都去看周董」突有票　現場歌迷嘆：隔壁空位





▲周杰倫大巨蛋演唱會超嗨。（圖／杰威爾提供）



網搜小組／劉維榛報導

天王周杰倫在大巨蛋連唱4天，今（8日）是最終場，歌迷都期待壓軸神秘嘉賓！而一名女網友納悶直呼，當初搶票時，朋友限動都PO出轉圈圈沒搶到的頁面，結果神奇的是，他們這幾天都在現場，「這些朋友不知道為什麼都去看了，突然都有票了耶！」文章引發萬人爆共鳴。

一名網友在Threads困惑直呼「一件很神奇的事」，當初線上搶票時，好友們的限動都一片哀號，都是沒搶到轉圈圈的畫面，結果這幾天開唱，「這些朋友不知道為什麼都去看了，突然都有票了耶！」

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一票網友爆共鳴直呼，「一個很神奇的事就是，明明不是周杰倫的粉絲的朋友，這幾天都變頭號粉絲了」、「就跟大家都說沒看書，但都考100分一樣」、「而且甚至...不知道為什麼朋友這麼有錢」、「表面一起抵制黃牛，但還是跟黃牛買票，我不說誰知道呢」、「這幾天看到朋友限動都傻眼，為什麼都有票去看」、「我真的搶不到票，看到這篇有被安慰」、「當初看IG以為全世界都沒搶到票，這幾天才知道原來沒有票的只有我自己」。

對此，原PO無奈回應，「我拿不到票是什麼很賤的人嗎？」其他人則回，「沒事的，我們就在脆裡聽四天全勤，也不用去什麼下水道」、「我坐1880元票區，隔壁還有兩個位置沒人坐欸，然後看到外面一堆吹風在求票的」、「我猜黃牛賣不掉，最後會以成本價釋出，所以好幾個人這幾天突然說『我朋友那邊有多的票』」、「我的客人說明天要看周杰倫，我說你好厲害怎麼搶到的？他說公司給的，而且還不是只有一人有票，是同事都有」。