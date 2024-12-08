好友幫搶到周董票！猛傳「1訊息」還要她好好報答　網勸：聽完再散

▲周杰倫在大巨蛋舉辦演唱會。（圖／杰威爾提供，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「周董」周杰倫在大巨蛋連唱4天！但演唱會一票難求，至今仍有不少歌迷在網路上求票。就有網友發文表示，她和好友說好一起搶票，後來對方搶到，就讓她很感謝，然而聚餐時，好友卻一直把自己原價讓票的事情掛嘴邊，要她好好報答，讓她不知要硬著頭皮看演唱會，還是守住自己的尊嚴？

女網友在Dcard上，以「朋友原價讓周董的票但不明講想加價」為標題發文，提到當初她和朋友說好一起搶周董演唱會的票，結果最後她沒搶到，朋友則成功搶到。後來朋友就說，只要請她吃一頓飯作為回報就好，這讓原PO非常感激並立刻答應。

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然而這段時間，朋友卻頻頻傳送一些黃牛賣多少錢的文章給她，強調這張票得來不易，如果拿去賣可以賺多少錢。後來聚餐，朋友也一直把自己原價讓票的事情拿出來講，要原PO好好報答她。

原PO表示，她曾詢問過朋友想吃什麼，或者是否有想要的東西，甚至提議加幾千塊給對方，但朋友總說「談錢傷感情」。對此她就認為，從先前的一些舉止，就能看出朋友心中明明就有「答案」，然而對方最後卻什麼都不說。原PO實在不想帶著這樣的心情去看演唱會，她應該硬著頭皮去？還是放棄友情，並守住自己的尊嚴？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「建議還是聽完演唱會後，請完一頓高檔餐廳就可以慢慢散了」、「先去演唱會，最後再跟這個朋友遠離」、「周杰倫下次開演唱會不知道何時了，先跪舔一張，反正久了，是朋友還是朋友，尊嚴什麼的，是你跟她一對一的事情，頂多以後再說了」、「都被臭這麼久了！當然要舔到看完再說」。