阿嬤也來聽周董演唱會！歌迷驚「怎麼搶的」　網喊：輸得心服口服

▲出入口外擠滿歌迷，這時有位阿嬤正準備進場。（圖／林姓網友「@c.h.e___0609」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「周董」周杰倫在大巨蛋連唱4天！由於演唱會一票難求，因此有些沒買到票的歌迷索性訂餐廳，或者在出入口聽「漏音」，值得一提的是，就有歌迷目睹一名阿嬤「有票」、順利進場，進而掀起網友熱烈討論，想知道阿嬤怎麼搶到票的。

林姓網友「@c.h.e___0609」在Threads上發文直呼，「阿嬤為什麼你有票啦！」從畫面可見，大巨蛋的出入口外坐滿了歌迷，只為聽到周杰倫的歌聲。這時，忽然有個身穿紅色上衣的阿嬤從入口進場，讓現場歌迷忍不住歡呼。

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該則貼文至截稿前，已累積47萬次瀏覽。底下不少網友熱烈討論，「阿嬤到底怎麼搶到票的」、「阿嬤年輕的時候也是聽杰倫的歌長大的」、「阿嬤的票不一定要自己買啊，可能是家人買到的啊」、「阿嬤搶票都比我們還厲害」、「阿嬤怎麼自己進去？你的金孫還在這欸」、「阿嬤：手機按一按就有票了」、「阿嬤從小聽到大」、「如果我的對手是阿嬤，我輸得心服口服，希望阿嬤開心」。

此外，也有網友想知道，「可以坐在外面聽喔？」林姓網友「@c.h.e___0609」則回應，「聽得到一點點」。

昨日是周董在台北的第三場演唱會，正式開唱前，就有不少人好奇嘉賓是誰？周董演唱會的首日嘉賓是江蕙，第二日是動力火車，想不到昨晚嘉賓居然再度請來江蕙，至於今日會是誰，依舊吸引許多人關注。

本文經林姓網友「@c.h.e___0609」授權引用