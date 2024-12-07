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連江25歲男水下作業觸電！風太大直升機受阻　海巡隊派艇馳援

▲▼ 連江一名男子進行水下作業時意識不清送醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲連江民眾進行水下作業時意識不清送醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／連江報導

金馬澎分署第十岸巡隊白沙安檢所6日晚間在執行安檢勤務時，利用「智慧型港監系統」發現港內工作船出現異常。安檢人員立即前往現場，發現一名25歲陳姓男子進行水下作業時因作業不慎觸電，失去意識。安檢人員與現場民眾合力將傷者救起，並通報北竿消防分隊及海巡署第十一巡防區。

海巡署艦隊分署第十(馬祖)海巡隊於6日夜間10時許，接獲通報，陳男因觸電導致意識不清，需後送至連江縣立醫院進一步檢查及治療。由於島上無專科醫生及設備，且南竿地區風勢過大，直升機無法起降後送返台就醫，因此改由馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。

▲▼ 連江一名男子進行水下作業時意識不清送醫。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3522艇至北竿白沙港，與金馬澎分署第十岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員合力接駁病患、雇主及護理師登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭。在福澳港碼頭，金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及連江縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫。今年迄今共計執行36次，積極協助解決鄉親緊急醫療後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。

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