跑行程巧遇「台灣隊長」陳傑憲　綠委秒變粉絲問冠軍賽內幕

▲民進黨立委林俊憲在台南歸仁跑行程時，巧遇「台灣隊長」陳傑憲。（圖／翻攝自Facebook/林俊憲）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委林俊憲今（7日）在社群平台透露，自己稍早跑行程時，遇到「台灣隊長」陳傑憲，還好奇問陳傑憲，冠軍賽揮棒出去的當下，就知道是全壘打了嗎？陳傑憲則透露，力道有感覺，丟下球棒跑壘時再觀望一下，果然出去了，當下非常興奮。

林俊憲在臉書提到，今天他去歸仁參加一位好朋友的活動，遇到了「台灣隊長」陳傑憲，趁活動的空檔，他和陳傑憲坐下來泡茶聊天，也問了一個一直很好奇的問題。

林俊憲進一步透露，他其實是問陳傑憲，「冠軍賽第5局的那隻3分砲，揮棒出去的當下，你就知道是全壘打了嗎？」，林俊憲認為，相信許多朋友也很想知道。

針對這個問題，陳傑憲則謙虛地回應，其實從球棒碰到球時的力道就有感覺，這顆一定很深，丟下球棒跑壘時再觀望一下，果然出去了，當下非常興奮，便做出了在胸前比劃的「名手勢」，沒想到就成為經典了。

▲民進黨立委林俊憲在台南歸仁跑行程時，巧遇「台灣隊長」陳傑憲。（圖／翻攝自Facebook/林俊憲）

此外，林俊憲點出，在他和陳傑憲聊天時，陳傑憲的手也從來沒停過，所有人都想找陳傑憲要簽名，陳傑憲也全部來者不拒，非常隨和，「這麼溫暖的個性，也是他成為隊長的原因之一吧！」。

林俊憲還打趣地說，這陣子簽名的手恐怕比打球還累！不過，陳傑憲表示，自己也很開心能為台灣拿下這份榮耀，讓全世界都看到台灣的棒球。林俊憲接著呼籲，希望大家多支持職棒，來台南，進場看統一獅打球，就是最好的支持！