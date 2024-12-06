周杰倫演唱會第2天！3點緊急公告「請勿站在椅子上」

▲周杰倫。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）



記者施怡妏／綜合報導

天王周杰倫睽違7年，5日起一連4天在大巨蛋舉辦「嘉年華」巡迴演唱會，不少藝人都到場朝聖，一睹天王魅力，不過，啦啦隊女神林襄與師妹李芷霖遭網友爆料，兩人站在椅子上，擋住後方粉絲的視線，兩人也為此道歉，稍早杰威爾貼出演唱會3項公告，提醒歌迷演出中不要站在椅子上，以免發生危險。

「杰威爾音樂」在粉專發文，3點公告提醒，每位入場的歌迷都會在座位上發現一支螢光棒，這是演唱會特別準備的小禮物，演出結束後可以帶回家留作紀念，「請歌迷朋友發揮公德心，勿拿取別人座位上的螢光棒。」

第二點是，每支螢光棒都經過中控電腦設定，會根據表演曲目進行燈光變化，這是整體演唱會效果的一部分。為了確保螢光棒在演出期間電力充足，開場前它們會處於「休眠模式」，「所以歌迷在開演前按下螢光棒按鈕是還不會發光的，請歌迷不要硬按、敲打！以免原本的設定跑掉」。

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此外，為了大家的安全，演出期間請勿站立在椅子上，以免發生危險，感謝所有歌迷朋友的配合，希望大家都能享受精彩的演唱會。

貼文曝光，網友留言狂酸，「黃牛實名不管，但管螢光棒」、「黃牛連螢光棒都不放過」、「第三點是不是在偷臭」、「真心建議螢光棒在入場刷QR時一併發放，因為被幹走的機率很大」、「第三點超好笑」、「看到第三點我直接笑出來」、「公關票送一堆，然後管制螢光棒，厲害了」。

▲李芷霖與林襄站在椅子上，擋住後方粉絲視線。（圖／翻攝自Instagram、Threads）



事實上，一名網友昨（5）日在看完周杰倫的演唱會後，透過社群發文抱怨，「以為今天是來看周杰倫，結果完全被站在椅子上的林襄和她朋友擋住，還開閃光燈錄影，坐在她們後面的我們眼睛都快瞎了。」事後兩人已發聲道歉，林襄還用「下跪」的表情符號寫道「對不起，很抱歉在演唱會中讓大家感到不舒服！」坦承忽略其他人的觀賞體驗，承諾未來一定會更加注意自己的行為，也希望能得到大家的諒解。

樂天女孩琳妲也提到，昨天看演唱會時她坐在觀眾席的前排，但因為前方粉絲紛紛站立，她也陷入是否要站的糾結。為此她坦言，「我就不知道到底要不要站，可是不站又完全看不到。」表示這樣的情形讓她頗為困擾。