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謝鋒：美方與中方脫鈎就是「朝自己腳上開槍」

▲大陸駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝自中國駐美國大使館官網）

▲大陸駐美大使謝鋒。（圖／翻攝自中國駐美國大使館官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美國大使謝鋒3日透過影片在美國中國總商會芝加哥分會年會上演講，他表示，中美利益深度交融，美方與中方脫鈎就是「朝自己腳上開槍」，貿易戰已成為高懸在美企頭頂的「達摩克利斯之劍」。

謝鋒指出，在中美建交45週年、美國大選落下帷幕之際，中美關係再次站在一個新的歷史起點，「中美合則兩利、鬥則俱傷。我們不能走回頭路、進一步退兩步，而應一步一個腳印向前邁，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通、妥善管控分歧、拓展互利合作，走出一條新時期中美正確相處之道。」

謝鋒說，中美都是偉大的國家，兩國要聚精會神辦好自己的事，相互助力、相互成就，「中國是全球產供鏈繞不開的關鍵樞紐，孤立中國只會自我孤立。中國經濟韌性強、潛力大、活力足、空間廣，有信心保持長期向好並實現高質量發展，也有能力抵御化解外部衝擊。」

謝鋒強調，中美利益深度交融，美方與中方脫鈎就是「朝自己腳上開槍」，貿易戰已成為高懸在美企頭頂的「達摩克利斯之劍」。

謝鋒進一步指出，關稅武器化不可能包治百病，取消中國永久正常貿易關係地位將動搖全球貿易體系的根基，「雙贏是中國字典裡最美的詞彙，合作共贏是中美最好的選擇。」

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關鍵字：

謝鋒脫鉤中美貿易戰關稅

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