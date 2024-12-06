　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓20多歲就業人口減少　50、60歲成就業人口增長主要推動力

韓國打工（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲南韓大企業的就業職缺數量出現減少情形。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蒲世芸／編譯

隨著經濟與人口發展的變化，南韓的就業市場結構性也出現了改變。根據《聯合新聞》報導指出，觀察南韓統計廳6日發布的《2023年就業行政統計結果》顯示，韓國2022年新增就業職缺僅20萬個（增幅0.8%），總量達2,666萬個，創下自2016年開始統計以來的最低增幅與增長率。此外，20多歲就業人口及大企業的就業職缺數量也首次出現減少。

統計廳分析，去年新增就業職缺增幅縮小，主要受基期效應及部分產業職缺減少的影響。相比之下，2021年和2022年分別新增就業職缺超過85萬個。

從就業職缺的性質來看，持續由相同勞動者占據的職缺為2,064萬個（占總數77.4%）；因退休或跳槽等勞動者更替的職缺為304萬個（11.4%）；因企業擴張或新設而新增的職缺為298萬個（11.2%）。同時，因企業倒閉或業務縮減而消失的職缺達277萬個。

從產業角度分析，保健與社會福利業新增10萬個職缺，製造業和住宿餐飲業各新增6萬個，專業科學與技術產業新增4萬個。然而，金融與保險業的就業職缺減少6萬個，主要受銀行據點縮減、員工提前退休計畫以及新職員招聘減少的影響。同時，運輸倉儲業與批發零售業分別減少5萬個和4萬個職缺。

批發零售業的職缺縮減對20多歲勞動者的就業衝擊尤為明顯。2022年，20多歲人口的就業職缺減少8萬個，為歷史上首次下滑。同時，40多歲人口的就業職缺也減少11萬個。相較之下，60歲以上和50多歲人口的就業職缺分別增加38萬個和2萬個，成為就業增長的主要推動力量。

從企業規模來看，大企業的就業職缺數為441萬個，較前一年減少4萬個；中小企業的就業職缺達1,654萬個，較前一年增加15萬個。統計廳指出，金融與保險業的職缺減少主要集中在大企業。值得注意的是，「就業職缺」與「就業人口」的概念不同。統計廳解釋，假設一位民眾平日任職於公司擔任員工，週末兼職補習班講師，那麼其就業人口計為1人，但就業職缺則計為2個。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
幕後／國民黨突襲式審選罷法　藍委「錯愕」事前全不知情
快訊／高鐵站女子落軌　列車進站當場死亡
撞死陳梅慧…37歲駕駛「背景曝光」
黑幫傳出「生死籤」撞殺陳梅慧　江湖大哥曝「車禍殺人」行情
快訊／多位綠委掛彩　吳思瑤痛哭落淚
不知怎聯絡她！周杰倫請求「照片換好看一點」　阿給闆娘換了
快訊／高鐵站女子落軌！　列車延誤
獨／知情人士還原事故當下：Uber靜止狀態遭猛撞
獨／陳梅慧急救時曾睜眼！肇事男下車喊：幫我報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擔憂遭國會彈劾！尹錫悅「急邀」密會韓東勳　他曝光終極逮捕名單

滑翔傘「纏住身體」高空失速墜落！陸男活活摔死　魂斷泰國

誘15歲少女回家！要求按摩帶上床性侵　新加坡前教練判關33個月

戒嚴後最慘！南韓總統尹錫悅支持率「跌至新低」　只剩13%

自動通關系統移除台灣國旗　大馬：台人仍能使用系統

南韓20多歲就業人口減少　50、60歲成就業人口增長主要推動力

搭乘醫院電梯突然墜落　33歲產婦「剛生下一名女嬰」斷脖身亡　

分屍3人「丟鐵桶焚毀」稱在獻祭！　美殺人魔遭判死刑

新NASA局長超狂！高中輟學當老闆　擁世界最大私人戰鬥機群

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」！　黨內大老逼宮下台：否則將贊成彈劾

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

賈靜雯直播和梧桐妹狂鬥嘴　突自爆「沒穿褲子」被說好瘋

擔憂遭國會彈劾！尹錫悅「急邀」密會韓東勳　他曝光終極逮捕名單

滑翔傘「纏住身體」高空失速墜落！陸男活活摔死　魂斷泰國

誘15歲少女回家！要求按摩帶上床性侵　新加坡前教練判關33個月

戒嚴後最慘！南韓總統尹錫悅支持率「跌至新低」　只剩13%

自動通關系統移除台灣國旗　大馬：台人仍能使用系統

南韓20多歲就業人口減少　50、60歲成就業人口增長主要推動力

搭乘醫院電梯突然墜落　33歲產婦「剛生下一名女嬰」斷脖身亡　

分屍3人「丟鐵桶焚毀」稱在獻祭！　美殺人魔遭判死刑

新NASA局長超狂！高中輟學當老闆　擁世界最大私人戰鬥機群

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」！　黨內大老逼宮下台：否則將贊成彈劾

女婿養女為千萬遺產翻臉　靈堂開罵「謀財害命」結果出爐

日本@COSME美妝TOP 3出爐！看似陌生「冠軍卸妝油」背景大家都熟

幕後／國民黨突襲式審《選罷法》惹議！　藍委「錯愕」事前全不知情

唐西奇大三元與張伯倫並列史上第7　獨行俠賞巫師16連敗

邁可森農曆年空降台灣！首攻北、高流開演　歐洲10人樂團空運助攻

憲兵「天下第一營」有共諜　總統府重話痛批叛國行為

快訊／高鐵左營站傳落軌！　女子遭進站列車撞擊當場慘死

傅崐萁飆罵議事人員「韓國瑜也拉不住」　綠籲道歉：當自己立法院長？

北市國中生持刀片恐嚇同學　家長著急貼文：我的孩子我自己救

彩蛋藏22年！《魔戒》前傳揭聖盔谷傳奇　每日破天荒合作

最派女嬰！連打2針氣飆「3個字」 網笑瘋狂重播：我沒聽錯吧？

國際熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

建議巴拉圭背棄台灣　中國外交官遭驅逐

美國加州7.0強震　發布海嘯警報

飛機活春宮！她忘情口愛男伴　監視器全拍下

尹錫悅將二度戒嚴？　下令陸軍指揮官禁休待命

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

加州7.0強震「海嘯警報1小時取消」原因曝

北韓女老闆「遭高射砲處決」！屍體秒炸碎噴飛

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

與卡車同時過馬路　女師遭超速機車撞死

馬來西亞自動通關　看板上「中華民國國旗」不見了

等候就業數據美股收黑　台積電ADR反漲1.8％

更多熱門

相關新聞

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」　黨內大老逼宮下台

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」　黨內大老逼宮下台

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發佈戒嚴、派遣軍隊強闖國會。對此，國會針對彈劾尹錫悅發表議案，預計明（7）日晚間以前表決。在此之際，尹錫悅依舊「保持沉默」，不僅未對失控行為致歉、也未再出席任何公開活動。執政黨國民力量國會議員安哲秀表示，一旦尹錫悅不主動提下台，則他將在彈劾案投贊成票。

否認二度戒嚴！　韓陸軍特戰司令出面表態

否認二度戒嚴！　韓陸軍特戰司令出面表態

韓執政黨魁「贊成彈劾」　與尹致命決定有關

韓執政黨魁「贊成彈劾」　與尹致命決定有關

尹錫悅將二度戒嚴？　下令陸軍指揮官禁休待命

尹錫悅將二度戒嚴？　下令陸軍指揮官禁休待命

尹錫悅慘了？韓執政黨魁改口「贊成彈劾」

尹錫悅慘了？韓執政黨魁改口「贊成彈劾」

關鍵字：

南韓韓國

讀者迴響

熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

醫大推「1加工食品」其實很健康！　排便順又能減肥

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面