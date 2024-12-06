南韓20多歲就業人口減少　50、60歲成就業人口增長主要推動力

▲南韓大企業的就業職缺數量出現減少情形。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蒲世芸／編譯

隨著經濟與人口發展的變化，南韓的就業市場結構性也出現了改變。根據《聯合新聞》報導指出，觀察南韓統計廳6日發布的《2023年就業行政統計結果》顯示，韓國2022年新增就業職缺僅20萬個（增幅0.8%），總量達2,666萬個，創下自2016年開始統計以來的最低增幅與增長率。此外，20多歲就業人口及大企業的就業職缺數量也首次出現減少。

統計廳分析，去年新增就業職缺增幅縮小，主要受基期效應及部分產業職缺減少的影響。相比之下，2021年和2022年分別新增就業職缺超過85萬個。

從就業職缺的性質來看，持續由相同勞動者占據的職缺為2,064萬個（占總數77.4%）；因退休或跳槽等勞動者更替的職缺為304萬個（11.4%）；因企業擴張或新設而新增的職缺為298萬個（11.2%）。同時，因企業倒閉或業務縮減而消失的職缺達277萬個。

從產業角度分析，保健與社會福利業新增10萬個職缺，製造業和住宿餐飲業各新增6萬個，專業科學與技術產業新增4萬個。然而，金融與保險業的就業職缺減少6萬個，主要受銀行據點縮減、員工提前退休計畫以及新職員招聘減少的影響。同時，運輸倉儲業與批發零售業分別減少5萬個和4萬個職缺。

批發零售業的職缺縮減對20多歲勞動者的就業衝擊尤為明顯。2022年，20多歲人口的就業職缺減少8萬個，為歷史上首次下滑。同時，40多歲人口的就業職缺也減少11萬個。相較之下，60歲以上和50多歲人口的就業職缺分別增加38萬個和2萬個，成為就業增長的主要推動力量。

從企業規模來看，大企業的就業職缺數為441萬個，較前一年減少4萬個；中小企業的就業職缺達1,654萬個，較前一年增加15萬個。統計廳指出，金融與保險業的職缺減少主要集中在大企業。值得注意的是，「就業職缺」與「就業人口」的概念不同。統計廳解釋，假設一位民眾平日任職於公司擔任員工，週末兼職補習班講師，那麼其就業人口計為1人，但就業職缺則計為2個。