戒嚴後最慘！南韓總統尹錫悅支持率「跌至新低」　只剩13%

▲南韓民眾參加燭光晚會，要求彈劾逮捕發動戒嚴的尹錫悅。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅自從當選後，其民意支持的基礎始終不穩固，本月3日晚間違憲宣布戒嚴以後，支持率更是一落千丈！知名民調機構指出，如今尹錫悅的支持率已經跌到只剩下13%，創下2022年就任以來的新低紀錄，至於負面評價則是攀升至80%，顯示民怨已經沸騰至最高點。

根據韓媒《中央日報》，輿論調查公司「蓋洛普韓國」（Gallup Korea）本月初針對南韓全國1001名滿18歲以上的成年選民進行調查。其中，3至5日實施的調查顯示，民眾對於尹錫悅執政的正面評價已經下跌至16%，比起上一周調查時還要低3個百分點，至於不滿意度則是攀升至75%。

在大部份的民調回應當中，選民們皆認為尹錫悅「做錯了」。至於在共同民主黨等泛進步派政黨的支持群眾當中，更有90%給予尹錫悅負面評價。而在執政黨支持者內，對於尹錫悅的正面、負面評價則是各自參半。

不過自從尹錫悅宣布戒嚴、並在6個小時後宣布解嚴，在4至5日實施的民調中，尹錫悅的支持率更是進一步慘跌至只剩下13%、不滿意度則是攀升至80%。蓋洛普韓國分析，「此次數據，其實與2016年10月第4周，時任總統朴槿惠陷入閨蜜干政爭議時的結果相當類似。」

給予尹錫悅正面評價的理由，最大的因素是「外交政策」（32%）；而在負面評價中，民眾普遍不滿民生經濟與物價（19%）、突然發布戒嚴（16%）、欠缺溝通（7%）、第一夫人金建希相關爭議（6%）等。

而在政黨支持率方面，執政黨國民力量為27%、最大在野黨共同民主黨為37%，其中國民力量的支持率與上周相比下降5個百分點，共同民主黨則是上升4個百分點。朝野兩黨在民意上的差距，是2022年尹錫悅就任以來最大的。