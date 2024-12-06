陳梅慧FB最後訊息「被不明人士冒名」　強調3次：沒有換帳號

▲陳梅慧最後的貼文，是有不明人士盜用她的名字。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧因遭控洩密，4日凌晨從台中地檢署開完庭，北返途中在國道車禍身亡，外界質疑死因恐不單純。回顧她Facebook最近的一則貼文，是有不明人士冒用她名字，「似乎有人以我的名字開設帳號在加我的FB好友，請大家留心。」

陳梅慧臉書最近的動態，是10月7日分別發了一篇文及更換大頭照，最後的訊息是有不明人士冒用她名字。她先是貼出截圖發文，「似乎有人以我的名字開設帳號在加我的FB好友，請大家留心。」

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她在文中表示，自己沒有換帳號，只是因為比較忙，所以很少上線PO文，還強調三次「沒有換帳號」，「再麻煩大家多多留意了！如果有看到類似的帳號，也請大家協助檢舉，感謝。」另外，她也在同日換大頭照，「我沒有換帳號啦…更新大頭照表示一下。」

陳梅慧身為區塊鏈金融犯罪調查專家，全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至11月底已完成凍結共計60件投資詐騙案，並聲請法院扣押詐欺集團不法所得達93億元。對此，最高檢察署回應，目前已蒐集相關資料分案，並於6日早上請新竹地檢署指派成立專案小組，詳查車禍原因。