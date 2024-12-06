各種角度看周杰倫！買不到票「大票人狂滑1平台」　粉絲：超過癮

▲周杰倫首日就唱了50首。（圖／翻攝IG／jaychou）



網搜小組／劉維榛報導

天王周杰倫大巨蛋首日開唱，超寵歌迷唱到11點才結束，更邀請江蕙開金口，合唱星晴、菊花台與煙花易冷，讓近4萬名粉絲炸裂。許多歌迷也PO出現場畫面，讓買不到票的網友嗨翻驚呼，「感覺滑一滑Threads，就能看完整場演唱會」、「滑一整晚了～讚」、「各種座位角度一覽無遺」。

不少網友在Threads直呼，沒能搶到周杰倫演唱會門票，於是好奇滑手機，結果跳出滿滿的演唱畫面，「感覺滑一滑Threads，就能看完整場演唱會」、「好像真的能在脆上拚湊出一場完整的周杰倫演唱會！」

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大票網友也在線上聽得如癡如醉，感謝現場網友無私分享各種角度，「各種座位角度一覽無遺」、「還看到了下水道視角」、「正確喔～還不用人擠人+省交通費，想當初12強對美國，也是脆全程轉播的呢」、「謝謝偉大的Threads誕生，可以讓我們線上參加周杰倫演唱會」、「真的！超級有同感，比坐在大巨蛋外的朋友們還有更有畫面」、「每場搶不到票都是從這邊看的（但看著看著會想哭）」、「 脆的沈浸式體驗，謝謝拍影片的小夥伴們」、「沒錯！立馬省6880元*4場」、「沒辦法去只好滑Threads過過癮」、「滑一整晚了～讚」。

演場會中，周杰倫也親自揭原因，為何「等7年才回台北唱」。他說，有想過很多場地其實也可以唱，「比如高雄也不錯啊，或是校園也可以，封街演唱會也OK，我都想過。」隨後，他開始自虧「我想說小小的蛋不給唱，那我就不要唱，因為我這個人任性又糾結，所以我是糾結輪。」讓全場笑翻，連他自己都講到笑出來。

隨後他也自己玩起最近在網路很紅的《不能說的秘密》迷因哏，「從我這咩，到你那咩，一共五步，誰叫我是，糾結倫！」又自己笑場，再度逗樂粉絲，也讓網友驚呼：「原來周杰倫真的都有在看梗圖！」

周董表示，因為潮牌店的關係，常常經過東區一帶，「心裡就想說什麼時候（大巨蛋）蓋好？又想說算了不知道什麼時候，說不定蓋好被別人拿去唱，但有一天公司跟我說好像有機會喔，而且這市長很給力喔，但他今天沒有來，他好像有點〈告白氣球〉對嗎。」隨後又說：「我想說有這個機會可以唱，為何不回來唱。」終於解答為何周杰倫等了7年才回到台北演出。