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美國眾議院席次確定了　共和黨拿下多數優勢

▲▼美國,眾議院。（圖／路透）

▲美國眾議院席次確定了，共和黨拿下多數優勢。（圖／路透）

文／中央社

據艾迪生媒體研究機構（Edison Research），美國聯邦眾議院最後一個席位由民主黨人在加州奪下。新一屆國會任期明年一月開始後，共和黨在眾議院將以220席對215席，保有微弱多數優勢。

路透社報導，11月大選美國向右傾。隨著民主黨在總統大選中落敗，聯邦參議院變天，加上共和黨在眾議院保有微弱多數，總統當選人川普下個月再度入主白宮之際，他所屬的共和黨將掌控國會兩院。

由於川普欽點3名共和黨籍眾議員加入新政府，明年1月國會開議時，本已掌控眾院的共和黨，在完成補選前，至少有一段時間其優勢會縮小為217席對215席。

川普挑選2名佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）、蓋茲（Matt Gaetz）分別出任國家安全顧問和司法部長，蓋茲於消息公布後辭去眾議員職務，但後來退出遴選；川普並且延攬共和黨籍眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）出任聯合國大使。

共和黨團本週制定計畫，目標於新國會甫開議就要劍及履及推動川普施政理念。

川普選戰期間提出範圍廣泛的政策主張，包括全面性新關稅、大規模驅逐無證移民、鬆綁能源產業的限制、延長他第一次執政期間實施的減稅政策等。

國會共和黨領袖表示，他們可能會先推動邊界安全、能源和國防計畫，然後處理減稅議題。

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