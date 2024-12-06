妻子抓包老公偷藏模型「花多少」　全場默契神回：男人最團結時刻

▲人妻挖出老公偷藏模型「好奇花多少」，驚見男人超團結時刻，釣出當事人感動回覆。（圖／翻攝自Just Build Model 做模型就對了）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友近日在臉書表示，她近日因為搬家在整理房間，結果發現了老公偷藏的大量模型，讓她非常好奇「這些要多少錢」，沒想到貼文吸引了大量男網友報價，所有人都在努力壓低模型的價格，試圖告訴她「妳老公沒有亂花錢喔」，讓她忍不住笑說「大家不要人這麼好」。

女網友在臉書社團「Just Build Model 做模型就對了」貼出照片，可以看見房間的角落堆滿了超過50盒以上的鋼彈模型，而且每一盒體積都不算小，堆起來相當壯觀。她解釋「搬家整理房間，在衣櫃發現老公偷藏的模型，因為我不懂模型，所以請教各位，這些大概要花多少」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，許多男網友「報價」說，「上面有價格啊，1/144就144元、1/60就60元，越大盒越便宜，因為不精細」、「一盒大概200左右，封面單色是體驗試作品，更便宜大概150」、「一盒不到200，應該8000元就差不多了」、「報告大嫂，這些大概2000元，我全收，自己去載」，甚至釣出店家「萬年東海模型玩具」小編說，「這個上次在我們家感謝祭買的，總共不到1000元，妳老公精打細算呢，要珍惜喔」。

貼文一出，網友們紛紛「報價」救火，「大多10幾塊而已」、「上面有價格啊！1/144就144元、1/60就60元，愈大盒愈便宜，因為不精細，廠商好做啊！」、「這一看就知道是之前大樹藥局買奶粉或尿布送的，每次活動都會不一樣，我也有換到一些」、「其實也還好，妳老公都買不太值錢的，這邊初估大概不到5千元而已」、「一盒大概200左右，封面單色是體驗試作品，更便宜大概150」。

▲原PO老公也現身回應。（圖／翻攝自Just Build Model 做模型就對了）

面對網友熱情的回覆，原PO事後也笑說「大家不要人這麼好」，甚至釣出人夫親自回覆，除了中華隊奪冠及謎片社群以外，他第一次看到大家這麼團結，其實老婆一直都很支持他玩模型，雖然現在有一點後悔，至於老婆發文的部份，老婆其實知道他在衣櫃有藏模型，只是不知道裡面有這麼多，「價錢我也只能說個大概，她才想詢問各位先進們，看到留言後我就放心了，團結時刻，不分你我」。