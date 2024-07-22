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超夯送禮曝光！人氣茶飲推出5款「限定新包裝」網友大推必BUY

▲▼茶裏王,臺南,祝福,包裝,7-ELEVEN,限定。（圖／業者提供）

▲茶裏王換上臺南限定新包裝，充滿祝福的設計很適合拿來送人。（圖／茶裏王提供，下同）

消費中心／綜合報導

近期有眼尖網友發現超商人氣茶飲換新包裝了！從本來的色塊搭配茶葉圖案的簡約設計，搖身一變成為臺南城市特殊造型，瓶身上還有相對應的祝福文字，像是祝賀旅途平安、事業起色、身體安康、財源滾滾以及心想事成等通通包辦，更棒的是因為全台7-ELEVEN都買得到，非常適合拿來送人，隨時隨地都能表達祝福心意！

▲▼茶裏王,臺南,祝福,包裝,7-ELEVEN,限定。（圖／業者提供）

這款人氣茶飲品牌最近推出5款限定祝福瓶新包裝，將城市當地特色象徵化作視覺形象，加上地名諧音寫成四字佳句，將兩者具象呈現在5茶5色的新包裝上。

在生日、考試、比賽、喬遷、升官、開幕等許多節慶或特殊的日子場合裡，我們都想為親朋好友、同事夥伴、支持的隊伍等送上祝福，以禮物象徵祝福心意更能讓送禮以及接受祝福的雙方，心情都加倍愉快、充滿正向力量。

▲▼茶裏王,臺南,祝福,包裝,7-ELEVEN,限定。（圖／業者提供）

瓶身亮眼紅色的「英式紅茶」，以「平平安安」為祝福語適合送給所有人，或是即將出國的親友，祝福出入安全順利；紫色瓶身的「青心烏龍」，搭配上「龍生水起」四字，祝福想要擁有全新氣象的人都能達到內心想要的境界，也祝福大家都能迎來好運。

▲▼茶裏王,臺南,祝福,包裝,7-ELEVEN,限定。（圖／業者提供）

金黃包裝的「台式綠茶」，一眼看了就知道是祝願人人都能「金玉滿井」、財運亨通，超實在的祝福讓收禮的人絕對心花怒放。品茗銀灰瓶身的「白毫烏龍」，茶味清香令人心曠神怡，送上的祝福語是「心想事成」，無論是什麼樣的心願通通適用！

▲▼茶裏王,臺南,祝福,包裝,7-ELEVEN,限定。（圖／業者提供）

清爽綠色瓶身呼應茶葉的「日式無糖綠茶」，送上的是「永保安康」四字溫馨話語，祝福海內外遊子、身邊親友和在乎的人們都能身體健康、平安順遂，每種祝福都在全台7-ELEVEN找得到！

▲▼茶裏王,臺南,祝福,包裝,7-ELEVEN,限定。（圖／業者提供）

正值炎炎熱夏，不少人想要消暑解渴時，第一時間就是走進7-ELEVEN拿起茶裏王，是許多人直覺入手的好選擇，紅茶、綠茶或烏龍風味品茗起來各有滋味，清新茶韻讓人口齒留香；換上5款限定新包裝後不只好喝一如既往，就連祝福心意都一併奉上，還特別推出禮盒包裝，送人更顯誠意！

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茶裏王臺南茶飲祝福包裝7-ELEVEN限定

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