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馬來西亞自動通關看板　旅客發現「中華民國國旗」不見了

▲▼馬來西亞吉隆坡機場。（圖／記者陳俊宏攝）

▲馬來西亞吉隆坡機場。（圖／記者陳俊宏攝）

文／中央社

馬來西亞6月增加36個低風險國家和地區旅客使用出入境自動通關，包括台灣。吉隆坡機場當時以醒目標示把中華民國國旗與其他國家並列，不過，眼尖旅客今天發現，代表台灣的國旗竟悄然消失。

馬來西亞是不少台灣觀光客的旅遊目的地，當台灣旅客抵達吉隆坡國際機場，首先映入眼簾的就是與其他開放自動通關國家並列的中華民國國旗。

台灣旅客對大馬以醒目電子看板或布條方式，引導36個低風險國家和地區旅客使用出入境自動通關，認為有利於通關效率，也是基於對被開放國家的尊重。

不過，不少從台灣抵達吉隆坡機場旅客今天發現，雖然台灣旅客進出大馬仍可使用自動通關，但原本懸掛於機場通關處的電子看板少了中華民國國旗，直呼不知發生了什麼事。

一名台灣旅客說，原本多次進出大馬都能看到中華民國國旗，不僅有家的感覺，也認為受到大馬與國際社會肯定。但今天通關沒有看到代表台灣的國旗，覺得「少了些什麼」。

另有旅客懷疑，大馬此舉是否與中國施壓有關。

台灣作家馬世芳6月結束大馬「2024台灣文學系列講座」後，曾在社群媒體臉書（Facebook）秀出他與吉隆坡機場自動通關告示牌列出的中華民國國旗合影，獲大批粉絲按讚分享。

大馬旅遊業者指出，台灣與大馬民間交流熱絡，觀光旅遊是最大助力。雖然台灣旅客進出大馬仍可使用自動通關，但如果以醒目國旗圖案告知提醒，將是友善之舉，可加快通關效率。

馬來西亞6月開放台灣人使用馬國自動查驗通關系統後，台灣為表達互惠，自11月7日起開放馬國人民使用自動查驗通關系統（e-Gate）。大馬為第7個與台灣完成互惠使用的國家。

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吉隆坡國際機場中華民國國旗自動通關

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