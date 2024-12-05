台北馬拉松強碰冷氣團　專家：清晨起跑低溫探10度

▲台北馬拉松12月15日當天清晨低溫在10至15度之間都有可能。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今年台北馬拉松於12月15日登場，將有近萬名跑者參與。天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周五（13日）起冷空氣南下增強，開始有明顯降溫，預估到下周六晚間或15日清晨降到最低點，清晨起跑時在10至15度之間都有可能，但還要再觀察。

吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，12月15日台北馬拉松天氣初報，距離目前還有10天，其實還很久，所以只能先看大趨勢，這幾天預報趨勢大致都是認為下周四至下周五有鋒面通過，降雨機會高。

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他說，下周五起冷空氣南下增強，開始有明顯降溫，預估到下周六晚間或15日清晨降到最低點，然後15日白天起溫度有回升趨勢，如果下周六至15日之間轉乾明顯，15日白天有陽光出來的話，溫度回升就會比較明顯。

吳聖宇表示，目前預報對於冷空氣強度還有明顯的震盪調整，強弱預測變化大，昨天的預報看起來直逼寒流等級，但今天的預報就只剩下大陸冷氣團等級，可能要時間比較近一點的時候才會比較明確。

「總體來看，今年台北馬拉松12月15日當天清晨溫度應該是低的。」吳聖宇說，白天溫度是否明顯回升，要看雲量的情況，冷空氣強度讓溫度降到多低還不確定，清晨起跑時在10至15度之間都有可能，白天高溫可能在15至20度或更高。

他還說，天氣有可能會偏向較好的情況，也就是不下雨的機會較高些，但會不會好到出太陽也都還要觀察。下一次評估大概等到周末，再來做更新。

中央氣象署預報員趙竑表示，下周二、三轉為偏東風環境，蒙古有個高壓逐漸南下，下周冷空氣比周末冷空氣來的強勁，低溫約14至16度，其強度預估以東北季風至大陸冷氣團的機率較高，寒流機率較低，後期天氣還要觀察。