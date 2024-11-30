「瓷意．瓷義」陳秀珠瓷畫藝術展　惠丞建築會館隆重登場

▲國際知名瓷畫藝術家陳秀珠，長年旅居米蘭潛心創作，作品備受全球矚目，在台灣各界多年來殷切期盼下，在惠丞建築會館舉辦「瓷意．瓷義陳秀珠瓷畫藝術展」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

榮獲多項國際瓷繪藝術大獎的國際知名瓷畫藝術家陳秀珠，長年旅居米蘭潛心創作，作品備受全球矚目，在台灣各界多年來殷切期盼下，將在11/30至12/23於惠丞建築會館舉辦「瓷意．瓷義陳秀珠瓷畫藝術展」。

陳秀珠帶回多件榮獲國際獎項的大作，完整展現多年來的創作歷程，每一件作品都蘊含藝術家的豐沛情感及創作功力，每一件作品都爭相綻放精彩的生命，帶領觀賞者深入品味醇厚的義大利歷史文化，以及藝術家對於不同城市的真摯禮讚。

瓷器彩繪源自古老的中國，並在歐洲發光發熱，係將藝術融入日常的生活中，手繪勾畫出獨一無二的藝術，賦予瓷器豐富的生命色彩。出身台灣的陳秀珠自幼對繪畫、音樂等有濃厚興趣，對美學具有精準的鑑賞力。服裝設計系畢業的她，對文藝復興時代情有獨鍾，認為十五至十六世紀是藝術能量最豐沛的時期，進而選擇旅居於歷史文化豐富的義大利。

異國的生活開啟了陳秀珠在藝術、社會、文化等各層面廣泛的思考，更將東西方精神巧妙地揉合於作品中，展現驚人的創作能量，作品屢獲國際藝術大獎。在本次展覽中，陳秀珠展出多件榮獲國際藝術大獎的作品，「米蘭之夢首部曲(Milan Dreaming)」在2016年XIV Convention Azzurra Milan Italy榮獲七位國際級評審(英、美、義)一致同意的冠軍獎盃，「佛羅倫斯(Florence)」及「米蘭之夢 二部曲(Milan Dreaming II)」則分別在2016年美國最大的瓷繪藝術比賽International Porcelain Artists and Teachers、INC Biennial和Convention & Show Las Vegas Nevada USA榮獲兩面金牌，「我的威尼斯」(La Mia Venezia)在2016年第9屆Salon International de Peinture sur Porcelaine ,Lyon France獲得創辦人特別獎。

策展單位表示，「米蘭之夢 首部曲」是陳秀珠傾盡旅居義大利多年的情感，用瓷畫藝術向米蘭這座城市致敬之作。因為米蘭是滋養孕育她的人生黃金時期最重要的搖籃，無論是從米蘭的服裝、布料、手工藝、家具設計展覽，或走到街上喝杯咖啡、看看櫥窗，靈感在生活中俯拾即是。為了表達對米蘭的情感，她用細長型瓷片來表現教堂的高度，鍍金的聖母像象徵對這座城市的守護與慈愛，背景天空金色的棋盤層次，是構思與實驗一年以上的特殊畫工，呈現與眾不同的想像力與藝術性。

陳秀珠曾說：「喜歡藝術與創作的人，無法不愛上佛羅倫斯！」天主教母系社會下氣質優雅的聖母與聖嬰；達文西對自然細緻的觀察，在繪畫中清晰地提煉出對美的感知，這些古典底蘊，都細藏在她的作品裡。「佛羅倫斯」作品主要以大理石石紋畫風的手法，構圖上呈現了佛羅倫斯特有的雕塑、歷史建築與托斯卡納區美麗的山城風光，融合當地特有的美景與藝術景致。木框所呈現令人驚嘆的石材質地，是實驗無數次後，先手工上色，再用瑪瑙筆磨光，得以展現如石材般的溫潤效果，進而造就此件藝術大作。

「米蘭之夢首部曲」的創作過程中，也觸發了「米蘭之夢二部曲」的創作靈感。「米蘭之夢首部曲」是從遠方眺望大教堂的視角，「米蘭之夢二部曲」則是從內向外觀看教堂頂部的建築細節。特別值得一提的是背景的金色棋盤中「亮金」與「霧金」穿插的效果，勻稱中帶有靈巧的變化層次，考驗著藝術家極大的耐心與毅力。巧奪天工地結合了義大利的傳統手工藝與藝術家本身的創意。

宛如自水底升起的威尼斯，搖曳著許多美麗的傳說，蜿蜒的水巷，流動的清波，詩情畫意的威尼斯，就像每個人心中漂浮的義式情調美夢。陳秀珠用構圖引導，串連起她心中完美的水都印象，由水面衍伸到天際，渲染清透的藍中，用亮金及霧金的特殊技法，呈現在陽光映照下，水面上的波光瀲灩及這個城市形成的夢幻光景。她也將自己在義大利生活多年的細膩觀察化為創作靈感，把對於義大利的美好想像及威尼斯的浪漫情調，融入瓷畫的用色與筆觸中，名作「我的威尼斯」就此誕生。

除了多件榮獲金牌的大獎之作，本次展覽中也展出了許多陳秀珠以花卉和海洋為主題創作的彩繪藝術瓷盤，包括玫瑰、牡丹、花草植物、動物、鳥類等都成了生活瓷器上的精緻彩繪，每一件都是獨一無二的手工繪製品。其中的雪茄盒與珠寶盒，更是陳秀珠與皮革工藝師攜手，以匠心獨具的風格和完美精湛的手工藝，將瓷畫藝術與皮革工藝的靈魂做了完美結合。

陳秀珠還選用享有「義大利第一名瓷」的基諾里(Richard Ginori)餐瓷，以「海洋」為靈感創作「葛拉蒂(Galatea)」系列白瓷餐具組，共有沙拉盤、義大利麵盤、主菜盤、底盤四個樣式，每個樣式各八件，整組共三十二件，是非常精彩耗時的大型創作，其外型典雅大方，立體浮雕裝飾簡潔，搭配上大大小小不同造型的貝殼，勾勒出生動活潑且具有生命力的海洋風情。

擁有多項國際瓷繪藝術大獎榮耀的陳秀珠旅居國外多年，卻一直沒有取英文名字，始終以「陳秀珠」之名活躍於國際舞台，可見其堅持及藝術心之純粹。她用長達數十年的時間心無旁騖地潛心創作，不僅是對作品的要求與堅持，也用一顆寧靜的心，靜觀她所愛的這個世界。她就像是一潭清澈的泉水，一見到她，所有喧囂彷彿在寥寥數語間便安靜下來，令人不由自主墜入她靜謐、細緻而柔軟的瓷繪藝術世界。