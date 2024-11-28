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越冷越愛！　5星座「感情變更甜了」

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲有5星座天氣越冷越愛對方，感情甜到羨煞旁人。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

今年首波大陸冷氣團報到！氣溫下滑，但有「5星座」感情逐漸升溫。塔羅牌老師艾菲爾點名，上榜的星座無論是穩定的伴侶關係或剛萌芽的新戀情，都讓人感受到暖意融融，這些甜蜜星座會展現出對感情的用心與專注，用實際行動表達愛意，在寒冷冬季裡感受被另一半捧在手心的溫暖。

越冷越愛，秋冬「感情甜到爆」5大星座，請同時參考太陽、上升星座：

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1.巨蟹座

秋冬是巨蟹座展現愛意的最佳時機，他們願意花更多時間陪伴另一半，透過小細節展現對感情的用心，例如在天冷時為對方準備熱飲，或策畫溫馨的室內約會，他們的付出為戀情持續加溫。

2.雙子座

對雙子座而言，秋冬可能是新戀情的高峰期！一直以來都能以輕鬆活潑的方式吸引異性的他們，當遇到有話聊的對象時，會展現難得的專注與真誠，無論是浪漫的邂逅或由朋友升級為戀人，這段時期的愛情充滿新鮮感與活力，讓雙子座甜蜜滿滿。

3.射手座

射手座的自由天性在秋冬的愛情裡得到穩定平衡，他們願意為愛情做出承諾，與另一半攜手共創未來，無論是計畫旅行還是共同實現目標，射手座展現了可靠的一面，讓伴侶對未來充滿期待。

4.獅子座

獅子座就像秋冬裡一團炙熱的火焰，用熱情溫暖著愛人的心，他們會製造各種驚喜，像是安排特別的約會或精心挑選禮物，讓彼此感情變得更加濃烈。獅子座懂得用行動表達愛，讓伴侶感受到被寵愛的幸福。

5.摩羯座

摩羯座在秋冬展現出難得的柔情，用穩定和可靠的態度守護愛情，為伴侶提供堅實的依靠。無論是日常關懷還是對未來的規劃，他們都讓另一半備感安心。這段時期，摩羯座會更加用心於細節，為感情打下深厚基礎。

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