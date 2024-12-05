賴清德關島僑宴異常High　美政要面前喊「謙卑說棒球也打贏美國」

▲總統賴清德出席位於關島的僑宴。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／關島報導

總統賴清德5日在關島過境最後一個公開行程，出席位在下榻飯店舉行的僑宴。他在致詞時明顯心情特別好，還在一眾美國政要的面前提到台灣棒球拿下世界冠軍，還直呼「我很謙卑地說，我們也打贏了美國。雖然我們是兄弟，但球場上就是要靠實力」，語畢掀起現場哄堂大笑。

賴清德表示，這是他在今年520上任之後第一次出訪友邦，包括馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國，以及即將前往拜訪的帛琉共和國，並且過境美國夏威夷、關島。他說，再次感謝美國政府提供安全、尊嚴、舒適、便利的協助，讓此趟出訪得以順利成行。

賴清德說，此趟訪問太平洋三個友邦，與過境兩個美國的地點，跟台灣都有共同的南島語族文化，我們都是一家人，所以所到之處每一個地方，都可以感受到親切的感情。他強調，台灣跟三個友邦，以及美國過境這兩個地點，還有美國，我們都是追求自由、民主、人權、自由的普世價值，我們都是擁有共同理想的夥伴，追求世界的和平、人民的幸福。

賴清德也當場感謝關島總督古蕾露，今天邀他進入官邸，共同唱起中華民國台灣國歌、美國國歌，以及關島州政府歌曲。他說，自己跟總督見面可以說是一見如故，因為她是護士、自己是醫師，擁有相同的醫療背景，共同承諾要為兩地人民創造更多的福祉。

賴清德說，這一趟率領代表團去馬紹爾群島共和國，或是吐瓦魯國訪問非常順利，而且是異常順利。他說，因為飛機不管要去馬紹爾群島共和國，或是吐瓦魯國，都遭遇到大雨，原先認為不可能降落，但當我們飛機到達時，竟然晴空萬里，讓我們順利降落，一直到離開才又開始下大雨，他也當場高呼，「天佑台灣、天佑馬紹爾群島、天佑吐瓦魯、天佑關島、天佑夏威夷、天佑美國」。

賴清德接著說，台灣非常不容易，從專制獨裁的黑暗年代，走到今天的民主，是亞洲民主的燈塔，他希望全體僑胞，不管在哪一個地方，都要共同承諾，持續深化我們的民主，保護我們的民主，絕對不向極權主義低頭。

他表示，台灣的經濟，也從農業時代、工商業時代，進入到科技時代，台灣的經濟體經過台灣人民的共同打拚，已經成為全世界第二十一大經濟體。台灣的先進半導體佔有率更是全世界第一，佔有90%。台灣希望用半導體，協助全球來推動經濟的繁榮發展，這是我們的使命，跟我們的寶物。

賴清德笑著說，台灣不是只有半導體，還有棒球，大家應該都知道，「Team Taiwan」、「台灣尚勇！」台灣才剛贏得世界十二強棒球比賽的冠軍，「其實我要跟大家報告，台灣也不是只有贏得世界十二強棒球比賽的冠軍，光是過去一個禮拜，我們就在世界大大小小的比賽贏得超過十個冠軍，包括少棒、桌球、擊劍、棒球、拔河等，請一起為台灣喝采！」

賴清德表示，他希望所有僑胞朋友，不管在哪裡，都要持續關心台灣、支持台灣、對台灣要有信心。大家想一想，三十年前，如果台灣跟人家說，今天我們台灣半導體先進製程要佔世界90%，是世界第一，有誰會相信？沒有人會相信，但我們做到了。

他說，為了國家安全，十年前，如果台灣跟國際社會說我們要自己製造潛艦，有誰會相信？但今天，我們做到了。一個月前，如果我們跟人家說台灣的國家代表隊要在世界十二強比賽贏得世界冠軍，他想也沒有人會相信，但我們也一樣做到了。

「我很謙卑地說，我們也打贏了美國。雖然我們是兄弟，但球場上就是要靠實力」。賴清德笑著說完，引起現場大家哄堂大笑。他表示，要讓大家知道，如果幾十年來，我們大家的努力，已經陸續完成別人認為不可能的事情，那我確信只要我們團結合作，台灣一定可以克服種種困難，跟美國、跟民主陣營在一起，捍衛台灣安全、維護世界和平、造福全世界。

最後，賴清德指出，今年是台灣關係法立法45週年，也是關島解放日80週年紀念，今年主題是「永世太平」，非常有意義。他代表台灣人民再次感謝美國長期支持，也在「永世太平」的目標之下，跟關島、跟北馬利安群島，以及美國各界共同努力，追求世界民主、和平與繁榮。