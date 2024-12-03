阿公編搖籃給曾孫！老公丟掉「還狂嫌」　她傻眼：沒覺得自己有錯

▲原PO直呼，「老公完全沒覺得自己哪裡有錯！」（示意圖／取自xframe）

記者曾筠淇／綜合報導

「老公完全沒覺得自己哪裡有錯！」一名女網友發文表示，阿公疼小孩，花了好幾個月才編好搖籃，結果老公卻趁著她坐月子的那段時間丟掉，買了一個新的，甚至還在親戚面前嫌棄那個搖籃，讓她很傻眼，「阿公是帶他（老公）長大的人，怎麼可以這樣無情？」貼文曝光後，引發討論。

女網友在「匿名公社」上發文表示，她懷孕時，阿公特意花了好幾個月編搖籃，還貼心的裝上蚊帳，「送來時我已經（懷孕）9個月」。其實老公本來不想收，但她覺得這是老人家的心意，所以還是堅持收下，兩人甚至還為此大吵了幾次。

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原PO待產時，特意交代老公不要動搖籃，但對方早因「邊邊粗粗的」而想丟掉，後來等她坐完月子回到家，「老公才說他把搖籃丟了，買了一個新的，當時想追回來都來不及」。

原PO透露，孩子滿月時，阿公沒有看到搖籃，結果老公這時還當著親戚、公婆的面嫌棄搖籃，「搞到我才生完49天，不但要顧小孩，還要安撫阿公的心情」。看到阿公傷心、失落的樣子，原PO也很難過，怎料「老公完全沒覺得自己哪裡有錯」，阿公明明就是把老公帶大的人，「怎麼可以這樣無情？不覺得很誇張嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「丟在哪裡我去撿」、「這老公完全做人失敗，平常應該也很顧人怨」、「這老公也可以丟了」、「好可惜，很傷人」、「我外婆親手織了好幾條被子給我孩子，孩子都11歲了，我還是留得好好的，捨不得送人，更不可能丟！那是無價的」、「這個是有錢也買不到的好東西，外面幾乎都買不到了。而且是純天然的好東西！真的好可惜啊」、「竟然傷害帶大他的阿公的心，這種老公可以離了，免得下次換你被丟」。