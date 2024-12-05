坐月子「婆家vs.娘家」有何差別？網傻眼：在婆家要伺候公婆

▲原PO認為，在婆家坐月子跟在娘家沒有什麼差別。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖文／CTWANT

「坐月子」是華人流傳已久的傳統習俗，坐月子可以讓產婦好好休養生息，讓身體回到懷孕前的狀態。一名網友好奇發文詢問，產後在婆家坐月子跟在娘家做還不是都一樣，不理解為什麼要千里迢迢跑回娘家坐月子。貼文一出，有網友傻眼留言表示，在婆家要伺候公婆，回娘家讓爸媽伺候，差的可多了。

一名網友近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》疑惑發文，表示明明在婆家或娘家坐月子都是一樣的，為什麼有些產婦產後要千里迢迢跑回娘家坐月子。

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貼文一出，吸引超過560人留言，網友傻眼說「在婆家要伺候公婆，回娘家讓爸媽伺候，你說一樣在哪裡」、「既然都一樣，那當然要千里迢迢回娘家啊」、「你管太多了吧」、「你有出錢嗎，沒有的話真的旁邊閉嘴欸」、「感受不同，就好比早餐店就有賣漢堡跟薯條，那為什麼偏偏要去麥當X買」、「完全不一樣好嗎」、「想要回娘家不行嗎，為什麼不住月子中心呢」。

也有不少人質疑「這匿名發文，故意製造對立吧」、「這篇感覺是故意的，大家不用太認真」、「你自己提問態度還這麼差，根本是故意搞事」、「不要沒事找事，謝謝」、「好了啦，看你這發言你根本就母單吧」、「既然你覺得沒差，那結婚後你跟著老婆去住娘家啊」。

光田醫院中醫部的王敦正醫師曾指出，坐月子是婦女生產後的重要階段，產婦恢復到正常狀態大約需6-8周。在娘家，因為與父母熟悉，溝通更為方便，相對更放鬆，但在婆家，由於環境不熟悉，想要休息完全可能會受到影響，也有網友建議去月子中心調養，既不會傷害家庭感情，也可以讓產婦好好休養。

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