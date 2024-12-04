【廣編】2024「TWQR想Pay都碼配」校園推廣創意競賽冠軍出爐

圖、文／台灣PAY提供

數位金融時代來了，行動支付早已融入我們的日常生活！現在有了TWQR共通支付標準，輕鬆簡化支付流程，不帶現金也能隨心所欲買買買，無論是夜市小吃還是高檔餐廳，一碼就搞定。為了讓更多年輕人體驗行動支付的魅力，2024年「TWQR想Pay都碼配」校園推廣創意競賽熱鬧開跑！特別邀請全國高中職與大專院校的同學一起腦力激盪，用創意激發TWQR與行動支付的更多可能性。

競賽分為「轉瞬即Pay攝影組」和「隨處可Pay短影音組」兩大類別，成功吸引全國將近400位學生熱情參與。參賽者需發揮創意，將TWQR融入日常生活，展現行動支付的便利性與跨機構整合能力。頒獎典禮已於11月15日隆重舉行，總獎金超過新臺幣40萬元，透過競賽激發出年輕世代對行動支付的想像與熱情，也為台灣的金融科技發展注入新活力。

在眾多優秀作品中脫穎而出的冠軍團隊作品驚艷全場，除了融入支援TWQR的各家支付品牌外，更簡單呈現TWQR在日常生活支付的便利性。攝影組的金獎作品巧妙將台灣夜市文化融入其中，以夜市烤香腸攤位為主場景，結合TWQR，生動呈現傳統美食與行動支付的完美融合，夜市攤商也可以華麗轉身變電商。而獲得短影音組的金獎團隊則別出心裁，選擇台灣最具代表性的地標建築台北101作為影片開場，透過快節奏剪輯與鮮明視覺效果，呈現影片的動感與活力，片中強調TWQR支援各家行動支付的優勢與便利性，更充分展現年輕世代族群傑出的創意。