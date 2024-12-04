一代人的青春記憶！瓊瑤過世享壽86歲　陸網感嘆：神話落幕了

▲ 瓊瑤。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

記者廖翊慈／綜合報導

文壇才女瓊瑤4日於淡水家中輕生逝世，享壽86歲。瓊瑤創作了無數經典小說，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》等，不少作品也被翻拍成電影、電視劇，紅遍兩岸。消息一出，多條相關話題也衝爆微博熱搜1、2名。萬名大陸網友感慨，「一代神話人物就這樣落幕了。」

相關話題「瓊瑤去世」、「瓊瑤遺書」、「瓊瑤告別影片」、「瓊瑤當雪花飄落」、「瓊瑤在家自殺」、「瓊瑤去世前悼念亡夫」等，皆迅速衝上微博熱搜。不少人直呼，瓊瑤的作品是「一代的青春記憶」。

▲ 瓊瑤過世衝爆微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

網友們紛紛感嘆， 「一代人的文化記憶，隨風飄散去了」、「她的小說影響巨大，願她安息」、「有名利之人，也有一些不可言、說過不去的難處吧，瓊瑤阿姨一路走好」、「歷經風雨，一生情深」、「驚到了！還珠格格沒『娘』了」、「好震驚，不知道什麼原因，只能說一路走好」、「瓊瑤陪伴了幾代人的成長！好多演員因為她的電視劇而走紅，她真是影響了幾代人」、「她的言情時代結束了」 、「一個時代的結束」 。

瓊瑤本名陳喆，出生於四川成都，在臺灣長大，畢業於臺北市北二女中（今中山女中），父親是臺灣師範大學國文系教授，媽媽是建國中學國文教師，繼承雙親文采，9歲就開始執筆創作，《瓊瑤經典全集》共著作65本。

▲ 瓊瑤的作品是不少人的青春記憶。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

瓊瑤的左品自1980年代開始，被翻拍成電視劇，包括90年代梅花三部曲、《還珠格格》三部曲等，每每轟動兩岸三地，捧紅無數男女演員成為大明星，包括影壇的林青霞、秦漢，到電視劇的馬景濤、徐乃麟、岳翎、俞小凡、林心如、趙薇等人，都因演出瓊瑤劇走紅。

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