　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

一代人的青春記憶！瓊瑤過世享壽86歲　陸網感嘆：神話落幕了

▲ 瓊瑤。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

▲ 瓊瑤。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

記者廖翊慈／綜合報導

文壇才女瓊瑤4日於淡水家中輕生逝世，享壽86歲。瓊瑤創作了無數經典小說，包括《還珠格格》、《一簾幽夢》等，不少作品也被翻拍成電影、電視劇，紅遍兩岸。消息一出，多條相關話題也衝爆微博熱搜1、2名。萬名大陸網友感慨，「一代神話人物就這樣落幕了。」

相關話題「瓊瑤去世」、「瓊瑤遺書」、「瓊瑤告別影片」、「瓊瑤當雪花飄落」、「瓊瑤在家自殺」、「瓊瑤去世前悼念亡夫」等，皆迅速衝上微博熱搜。不少人直呼，瓊瑤的作品是「一代的青春記憶」。

▲▼瓊瑤過世衝爆微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲▼瓊瑤過世衝爆微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲▼瓊瑤過世衝爆微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲ 瓊瑤過世衝爆微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

網友們紛紛感嘆， 「一代人的文化記憶，隨風飄散去了」、「她的小說影響巨大，願她安息」、「有名利之人，也有一些不可言、說過不去的難處吧，瓊瑤阿姨一路走好」、「歷經風雨，一生情深」、「驚到了！還珠格格沒『娘』了」、「好震驚，不知道什麼原因，只能說一路走好」、「瓊瑤陪伴了幾代人的成長！好多演員因為她的電視劇而走紅，她真是影響了幾代人」、「她的言情時代結束了」 、「一個時代的結束」 。

瓊瑤本名陳喆，出生於四川成都，在臺灣長大，畢業於臺北市北二女中（今中山女中），父親是臺灣師範大學國文系教授，媽媽是建國中學國文教師，繼承雙親文采，9歲就開始執筆創作，《瓊瑤經典全集》共著作65本。

▲ 瓊瑤的作品是不少人的青春記憶。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

▲ 瓊瑤的作品是不少人的青春記憶。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

瓊瑤的左品自1980年代開始，被翻拍成電視劇，包括90年代梅花三部曲、《還珠格格》三部曲等，每每轟動兩岸三地，捧紅無數男女演員成為大明星，包括影壇的林青霞、秦漢，到電視劇的馬景濤、徐乃麟、岳翎、俞小凡、林心如、趙薇等人，都因演出瓊瑤劇走紅。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陽光帥兒當兵「嚇到車上漏尿」　腦萎縮智商剩2歲
快訊／台61重大車禍　1死2命危
快訊／台61嚴重車禍！夾成一團鐵球　駕駛慘死
瓊瑤輕生　東區40年故居「可園」改建案還在蓋
死亡超過1周！小二童與單親媽雙亡　出現屍斑
瓊瑤5天前發文「最近在為人生收尾」　2千字憶亡夫淚喊：心如刀
瓊瑤第一部劇的歌是她唱的！　聞死訊震驚：很難過
瓊瑤輕生亡　徐乃麟震驚發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一代人的青春記憶！瓊瑤過世享壽86歲　陸網感嘆：神話落幕了

象牙笏整支白斑發霉！　陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

花洛莉亞唇釉遭疑像「男性生殖器官」！　名稱還擦邊遭罰11萬元

上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台　年紀最輕擁公管碩士背景

快訊／臨時改！雙城論壇縮短12／16-17　上海副市長華源率團來台

女子稱拒絕老闆「潛規則」後…秒被開除　他反駁：我白提拔妳

中駐韓使館再次提醒：在韓中國公民勿放鬆警惕！可回歸正常生活

面對半導體產業制裁　陸四大行業協會：美國芯片不再安全可靠，慎用

他販毒買到假貨「被詐76萬元」！到警局報案...結果自己被抓了

尹錫悅宣布緊急戒嚴　中駐韓使館提醒在韓中國公民加強安全防範

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

一代人的青春記憶！瓊瑤過世享壽86歲　陸網感嘆：神話落幕了

象牙笏整支白斑發霉！　陸女網紅逛博物館喊「快救救你家藏品」

花洛莉亞唇釉遭疑像「男性生殖器官」！　名稱還擦邊遭罰11萬元

上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台　年紀最輕擁公管碩士背景

快訊／臨時改！雙城論壇縮短12／16-17　上海副市長華源率團來台

女子稱拒絕老闆「潛規則」後…秒被開除　他反駁：我白提拔妳

中駐韓使館再次提醒：在韓中國公民勿放鬆警惕！可回歸正常生活

面對半導體產業制裁　陸四大行業協會：美國芯片不再安全可靠，慎用

他販毒買到假貨「被詐76萬元」！到警局報案...結果自己被抓了

尹錫悅宣布緊急戒嚴　中駐韓使館提醒在韓中國公民加強安全防範

憂Uber Eats併購案壟斷市場　藍委：外送員恐被剝削

《白雪公主》真人版再推預告　壞皇后槓上繼女不是為了美貌

星宇航空擬明年4月直飛神戶　台北每周3班、台中天天一班

打造綠能部落　台東縣府率部落參訪地熱發電、小水力發電

瓊瑤翩然的去了！「最後聲明藏1細節」網眼眶已濕：還盡社會責任

近百萬輛汽機車欠繳汽燃費　年底前未繳「最重罰3千、強制執行」

瓊瑤離世！生前積極推廣安樂死　衛福部：社會仍缺乏共識

大法官被提名人僅「她」過關？　國民黨：決議剔除挺廢死6人選

瓊瑤輕生！最後一篇聲明　叮囑年輕人「千萬別輕易放棄生命」

碳排減半feat.購碳權　日月潭偕觀旅業者推首條碳註銷遊程

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

19歲重機女網紅三亞車禍亡！遺體倒地小便失禁

馬龍到場「先拿飲料」　一眼看中這一杯

13歲女「每月來2次月經」…竟是癌末

快訊／雙城論壇首次縮短12／16-17

他販毒買到假貨！到警局報案...結果自己被抓了

中國駐韓使館提醒在韓中國公民加強安全防範

親親小居居！花洛莉亞廣告涉黃遭罰

女子稱拒絕老闆「潛規則」…秒被開除

揭秘陸外送員真實收入　

捍衛領土主權！ 中國正式將黃岩島領海基線和海圖交付聯合國　

上海8名副市長！雙城論壇由華源赴台 年紀最輕擁公管碩士背景

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

挑戰零下20度直播露營！陸網紅「陳屍車內」

反擊！陸：原則上不許可鎵、鍺等對美出口

更多熱門

相關新聞

瓊瑤「最後聲明藏1細節」網眼眶已濕：還盡社會責任

瓊瑤「最後聲明藏1細節」網眼眶已濕：還盡社會責任

傳奇女作家瓊瑤選擇結束生命，最後聲明提到，她已「翩然」的去了，盼各界別為她傷心哭泣，同時也呼籲年輕人「千萬不要輕易放棄生命」。就怕會有模仿效應，網友也感謝瓊瑤的最後溫柔，「寫得很浪漫，卻也特別提到不希望年輕人效仿，很細心周到」。

瓊瑤輕生！最後一篇聲明　叮囑年輕人「千萬別輕易放棄生命」

瓊瑤輕生！最後一篇聲明　叮囑年輕人「千萬別輕易放棄生命」

瓊瑤因平鑫濤而爭「善終權」

瓊瑤因平鑫濤而爭「善終權」

蘇有朋慟：很幸運成為您筆下人物

蘇有朋慟：很幸運成為您筆下人物

瓊瑤過世！老人輕生6大高風險因子

瓊瑤過世！老人輕生6大高風險因子

關鍵字：

文壇才女瓊瑤還珠格格微博熱搜一簾幽夢淡水

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

瓊瑤最後聲明曝光！臉書留「不要為我難過」

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面