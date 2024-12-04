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瓊瑤翩然的去了！「最後聲明藏1細節」網眼眶已濕：還盡社會責任

▲▼ 。（圖／翻攝瓊瑤粉專）

▲瓊瑤在家中逝世。（圖／翻攝瓊瑤粉專）

網搜小組／劉維榛報導

傳奇女作家瓊瑤選擇結束生命，最後聲明提到，她已「翩然」的去了，盼各界別為她傷心哭泣，同時也呼籲年輕人「千萬不要輕易放棄生命」。就怕會有模仿效應，網友也感謝瓊瑤的最後溫柔，「寫得很浪漫，卻也特別提到不希望年輕人效仿，很細心周到」。

瓊瑤最後聲明寫到，她是「火花」，她已盡力燃燒過，如今，當火焰將熄之前，她選擇這種方式，翩然歸去。「我要說的話，都錄在我《當雪花飄落》的視頻裡了。希望我的朋友們，多看幾次視頻，瞭解我想表達的一切。」

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瓊瑤也強調，她離去的方式，是在她生命的終站實行的，並呼籲「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的磨練，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助老人們，快樂的歸去」。

不捨消息曝光後，PTT網友們也感嘆，「發人省思的最後聲明，希望台灣也能推動安樂死」、「謝謝帶來那麼多回憶，一路好走」、「好感傷，一代傳奇女性」、「翩然而至也翩然離開，何其灑脫」、「真的能理解她的想法」、「離開前最後留下了美麗」、「有照顧過親人臥床插管的，都會認同安樂死」、「這文筆！已是絕響」。

不少網友也致敬瓊瑤的最後溫柔，「連最後聲明都那麼浪漫，而且也不鼓勵隨便拋棄生命，太令人敬佩了」、「寫得很浪漫，卻也特別提到不希望年輕人效仿，很細心周到」、「連離開也能是個藝術」、「連輕生都不忘呼籲不要學她，眼眶已濕」、「注意那一段提醒他人不要輕易輕生也很溫柔...哀，希望安樂死快通過」、「選擇結束，還盡社會責任」。

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