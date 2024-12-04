涉「收賄換職位」貪汙破百萬！　澎湖望安鄉長許賢德遭收押禁見

▲澎湖縣望安鄉長許賢德涉貪遭收押。（圖／記者陳洋攝）

記者陳洋、戴若涵／澎湖報導

澎湖縣望安鄉公所涉貪瀆弊案，澎湖地檢署3日持搜索票，針對望安鄉公所等17處所執行搜索，並傳喚鄉長許賢德及相關證人共27人到案，4日清晨向法院聲請羈押禁見許賢德，法院中午裁准了。

澎湖地檢署針對望安鄉公所貪瀆弊案進行長期蒐證，3日持澎湖地方法院核發的搜索票，指揮南調組及保五總隊兵分多路前往望安鄉公所、許賢德辦公室等17處執行搜索，並傳喚相關人等共27人到案。

▲澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠說明案情。（圖／記者陳洋攝）

檢方訊後認定，許賢德涉犯貪污治罪條例之對於職務上之行為收受賄賂及利用職務上機會詐取財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押的必要，4日清晨向法院聲請羈押禁見，另外6人則分別以3至5萬元不等交保，其餘證人均予請回。

澎湖地院4日上午11時召開羈押庭，中午12時許裁准羈押禁見。澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠說明，許賢德主要涉犯2罪，針對望安鄉公所人事案，許涉嫌收賄後，以對價換取職位，收賄金額初判破百萬元，但詳細涉案範圍、內容，仍有進一步調查釐清。

另外，澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠指出，利用職務上機會詐取財物部分，許賢德等人涉嫌於望安鄉公所舉辦敦親睦鄰活動的過程中，持內容不實的單據請款，至於確切請款金額仍在調查中。