　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉「收賄換職位」貪汙破百萬！　澎湖望安鄉長許賢德遭收押禁見

▲澎湖縣望安鄉長許賢德,澎湖地方法院。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

▲澎湖縣望安鄉長許賢德涉貪遭收押。（圖／記者陳洋攝）

記者陳洋、戴若涵／澎湖報導

澎湖縣望安鄉公所涉貪瀆弊案，澎湖地檢署3日持搜索票，針對望安鄉公所等17處所執行搜索，並傳喚鄉長許賢德及相關證人共27人到案，4日清晨向法院聲請羈押禁見許賢德，法院中午裁准了。

澎湖地檢署針對望安鄉公所貪瀆弊案進行長期蒐證，3日持澎湖地方法院核發的搜索票，指揮南調組及保五總隊兵分多路前往望安鄉公所、許賢德辦公室等17處執行搜索，並傳喚相關人等共27人到案。

▲澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠說明案情。（圖／記者陳洋翻攝）

▲澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠說明案情。（圖／記者陳洋攝）

檢方訊後認定，許賢德涉犯貪污治罪條例之對於職務上之行為收受賄賂及利用職務上機會詐取財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、勾串共犯及證人之虞，有羈押的必要，4日清晨向法院聲請羈押禁見，另外6人則分別以3至5萬元不等交保，其餘證人均予請回。

澎湖地院4日上午11時召開羈押庭，中午12時許裁准羈押禁見。澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠說明，許賢德主要涉犯2罪，針對望安鄉公所人事案，許涉嫌收賄後，以對價換取職位，收賄金額初判破百萬元，但詳細涉案範圍、內容，仍有進一步調查釐清。

另外，澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠指出，利用職務上機會詐取財物部分，許賢德等人涉嫌於望安鄉公所舉辦敦親睦鄰活動的過程中，持內容不實的單據請款，至於確切請款金額仍在調查中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
瓊瑤最後公開露面！「我怎麼活過來的」泛淚現身小巨蛋：一生值得
快訊／瓊瑤淡水輕生亡　媳婦電話響4聲就掛斷
快訊／瓊瑤淡水家中輕生亡
南韓「6hrs戒嚴」陷混亂！直擊小港機場擠滿人　旅客沒在怕照
日籍同窗將當古林睿煬翻譯！見證同學開轟感動落淚
藍委質詢狂提「黑熊老大」　沈伯洋衝進罵：水準最低立委就你
46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／台中太平驚傳母子雙亡！房東查看驚見陳屍屋內

警進校園帶走小六生　警察局長認了「有人」建議回派出所處理

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

六都唯一！霧峰分局查獲65顆喪屍菸彈　獲閣揆卓榮泰頒獎

男衝咖啡廳借2千元「請鎖匠開鎖」　店員心軟…1日薪水遭詐

超懶妻要錢討房！年薪430萬竹科罹癌夫崩潰　提離婚要回1189萬

小三通陸客交通亂象！還來台販售偽造車牌　金門議員要求全面稽查

快訊／龍洞攀岩場女子「墜10樓深平台」！血流一地身亡

彰化前議員「戰將淪車手」！流連歡場到處欠債　住議會會館躲債

涉「收賄換職位」貪汙破百萬！　澎湖望安鄉長許賢德遭收押禁見

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

應采兒瞞著陳小春「現身觀眾席」！　他被騙委屈喊：夫妻間不能這樣XD

劉家昌癌逝享壽83歲！4月曝憔悴病容　「最後PO文」訴：再唱〈我是中國人〉

馬英九陪陸生遊淡水再遭抗議　下秒「吐舌頭」做鬼臉反擊！

小六兒在校園被警察帶走　家長心痛還原：是生輔組長要求的

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

獨／台中太平驚傳母子雙亡！房東查看驚見陳屍屋內

警進校園帶走小六生　警察局長認了「有人」建議回派出所處理

快訊／《還珠格格》、《一簾幽夢》作者瓊瑤輕生亡　享壽86歲

六都唯一！霧峰分局查獲65顆喪屍菸彈　獲閣揆卓榮泰頒獎

男衝咖啡廳借2千元「請鎖匠開鎖」　店員心軟…1日薪水遭詐

超懶妻要錢討房！年薪430萬竹科罹癌夫崩潰　提離婚要回1189萬

小三通陸客交通亂象！還來台販售偽造車牌　金門議員要求全面稽查

快訊／龍洞攀岩場女子「墜10樓深平台」！血流一地身亡

彰化前議員「戰將淪車手」！流連歡場到處欠債　住議會會館躲債

涉「收賄換職位」貪汙破百萬！　澎湖望安鄉長許賢德遭收押禁見

獨／台中太平驚傳母子雙亡！房東查看驚見陳屍屋內

瓊瑤最後公開露面！「我怎麼活過來的」泛淚現身小巨蛋：一生值得了

爬上「西班牙最高橋樑」拍片墜亡！　英網紅摔下64樓高喪命

瓊瑤9歲開始寫作…小說影視化打造「瓊瑤式宇宙」　再婚平鑫濤轟動藝文界

交通部澄清「斑馬線有無行人都要停等」非汽機車　僅大客車適用

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

歷經生死交關重回崗位　趙少康致歉：侯康落選才讓民進黨繼續亂搞

陸委會擬處分馬英九陸生團　王世堅有異見：要就別過、過了別吱吱喳喳

警進校園帶走小六生　警察局長認了「有人」建議回派出所處理

開放旅宿的森林系咖啡！日本岡山縣深度遊　5人小木屋萬元內有找

「魔王停車場」休旅後輪懸空　駕駛卡住打倒車檔驚險駛進

社會熱門新聞

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

「超派鐵拳」揍Toyz　超哥涉2罪起訴

即／金瓜石爬山突遇落石　女遭砸中搶救不治

彰化政二代淪詐騙車手　「偷吃慣犯」出軌酒店妹

台中驚傳13歲國中生4樓墜下！急救第6天

新北某高職生抽電子煙被沒收　竟出手打女教官

宥勝強制猥褻案二審辯結　認罪道歉求輕判

龍舟天菜墜坑亡　監造、負責人刑責曝

即／金瓜石落石砸傷4登山客　1女命危送醫

小六生被警帶回派出所　緊張到雙手摳到流血

即／龍洞攀岩場女子「墜10樓深平台」！血流一地身亡

史上最大毒溫室3甲地全種大麻　市值10億

桃園分署年終聯合拍賣會　勞力士等順利拍出

更多熱門

相關新聞

澎湖望安鄉公所涉貪瀆弊案！　鄉長許賢德遭聲押

澎湖望安鄉公所涉貪瀆弊案！　鄉長許賢德遭聲押

澎湖望安鄉公所涉貪瀆弊案，澎湖地檢署漏夜偵辦，鄉長許賢德涉嫌收賄，今天清晨向法院聲請羈押禁見，另有許姓等6人分別以新台幣3至5萬元交保候傳。

謝宜容被控貪污挪用公帑　高檢署核准移新北檢偵辦

謝宜容被控貪污挪用公帑　高檢署核准移新北檢偵辦

澎湖海邊峭壁釣魚…高雄釣客不慎落海！送醫宣告不治

澎湖海邊峭壁釣魚…高雄釣客不慎落海！送醫宣告不治

考委被提名人：五權分立現階段沒必要改　考委並非「英英美代子」

考委被提名人：五權分立現階段沒必要改　考委並非「英英美代子」

8年吞131萬郵票賣給集郵社　公所員工慘了

8年吞131萬郵票賣給集郵社　公所員工慘了

關鍵字：

貪汙人事案望安鄉公所澎湖

讀者迴響

熱門新聞

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

快訊／南韓國會投票通過「解除戒嚴」　190票贊同敲槌

蔡正元指南韓戒嚴起火點是「她」　三星走向滅亡：恭喜台積電

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！

南韓戒嚴6大措施　醫：看到第5點真的笑了

台中師生當庭和解　家長隔月檢舉老師

南韓軍隊破窗進入國會大廈！將逮捕議員

最短命戒嚴！　南韓總統解釋初衷：我是為了拯救國家

房仲輔導新人到床上！狂性愛90次被抓包

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手

台團遇南韓戒嚴　遊客親曝仁川街頭情況

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

快訊／南韓國防部官員：維持戒嚴令

尹錫悅「上午行程全取消」！

更多

最夯影音

更多

2歲妹走失路邊大哭找爸媽　暖警抱起協尋背影父愛噴發

是魔法！大仙表演三仙歸洞　觀眾近距離觀察０破綻驚呆

南韓總統尹錫悅宣布緊急戒嚴

典典寶寶當小幫手「邊打蛋邊偷吃」XD　迎來「2歲叛逆期」趙小僑苦笑搖頭！

警入校園帶走學生...盧秀燕向老師道歉　請教育局訂出SOP

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面