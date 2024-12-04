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社會 社會焦點 保障人權

獨／小模逗店犬遭咬唇憂破相求償　業者稱狗很乖...法官判賠26萬

▲▼提供顧客付費體驗手作毛毯的業者，在官網秀出多張店犬與顧客互動合照。（圖／翻攝業者臉書粉專）

▲提供顧客付費體驗手作毛毯的業者，在官網秀出多張店犬與顧客互動合照。（圖／翻攝業者臉書粉專）

記者黃哲民／台北報導

北市1位小模去年（2023年）體驗手作毛毯課程，撫摸店家的雪橇犬卻遭咬傷嘴唇，被迫停工養傷、害怕破相留疤影響前途，她告店家求償55萬餘元，業者抗辯店犬平時乖巧，是被小模反覆逗弄激怒才咬人，並指小模傷勢輕微、化妝或修圖就可掩飾，台北地院認為業者有過失，判決應賠26萬餘元，可上訴。

業者受訪表示，本案與小模的合作邀約不含與店犬互動，小模擅自逗弄正在睡覺的店犬，「狗跟人一樣會有起床氣」、已跳起來出現反抗舉動，小模不以為意繼續摸，以致發生意外，因此小模提告過失傷害刑案，檢察官不起訴。業者說，第一時間道歉、允諾全額賠償醫藥費，絕沒不聞不問，但雙方調解破局，判賠金額超出負擔，會上訴。

本案業者開設DIY教室，讓顧客親手試做各類毛毯，包括杯墊、抱枕或包包等物，店面營造網美風，不僅受女性消費者歡迎，也適合親子同樂，尤其養在店內的阿拉斯加雪橇犬，會迎賓互動，十分討喜，為業者加分許多。

但本案小模去年8月底受業者邀請、到店內體驗手作課程，卻遭店犬咬傷嘴唇，就醫緊急縫合，為此取消數個已排定工作，她認為業者推卸責任，提告自稱兼職主持、容貌很重要，深怕破相留疤影響前途，因而出現憂鬱症狀求醫，更對狗產生恐懼心。

小模求償醫藥費、不能工作損失與精神為撫共55萬餘元。業者抗辯指出，店犬曾到警犬學校受訓結業，平時乖巧、之前從沒任意咬人，店員也會在旁注意店犬和客人互動狀況，本案實因小模於店犬已明顯不安時，仍持續逗弄而激怒店犬反擊。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

業者自認已盡相當注意義務、小模應負過失責任，業者並指小模的傷口不到1公分，可用化妝、修圖方式掩飾，養傷期間也可發布庫存照片應急，不致造成工作損失，加上被小模提告的過失傷害案已獲檢方不起訴確定，因此請求免賠。

法官審理認為，本案店犬是大型犬，即使平時很乖，仍不排除對陌生人有戒心而出現攻擊行為，業者既然鼓勵客人和店犬互動拍照、宣稱不會咬人也不會汪汪叫，更應提醒客人注意店犬有哪些不安舉動、代表可能有危險，或使用牽繩、嘴套約束店犬以防意外。

法官指出，業者官網照片顯示，客人均可擁抱、親吻與逗弄店犬，業者沒限制人犬須保持安全距離，監視畫面顯示小模當時撫摸店犬被咬、並無挑釁、滋擾舉動，更可見業者有疏失，而小模事發後半年，素顏仍可見嘴唇內外紅腫疤痕，對模特兒工作與自信心確實影響至鉅。

法官表示刑案見解不拘束民事求償案件的認定，據此判決業者須賠小模做皮秒除疤等醫藥費12萬餘元、養傷期間不能工作損失9萬餘元，外加精神慰撫5萬元，共26萬餘元，可上訴。

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