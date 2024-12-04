竹縣前鄉代外遇！合體正宮謝票稱：贏選戰手段　小三懷孕怒傳訊示威

▲竹縣前鄉代外遇，小三竟還傳訊給正宮示威。（圖／AI繪圖/Moonshot）

記者陳韻如／新竹報導

新竹縣前鄉代姜男在外養小三，小三還曾懷孕流產。離譜的是，小三竟還傳訊給正宮示威，正宮這才發現2人姦情，氣得一狀告上院，並訴請離婚。法院審理後，判小三須賠償正宮20萬元。仍可上訴。

根據判決，姜男與妻子結婚20年，育有3名子女，2023年4月間，正宮突然收到小三的示威訊息，這才得知丈夫姜男外遇，與小三發生多次性行為，小三更因此懷孕流產，而姜男也坦承婚外情，正宮氣得一狀告上法院，要求2人須連帶賠償她100萬元。

庭審時，小三辯稱，她與姜男認識不久後，姜男就對她展開熱烈追求，還對她謊稱已無婚姻關係，但姜男在競選鄉民代表時，正宮曾一同出席拍照，還一起謝票，她曾為此感到奇怪，但姜男稱，「這些都是為了打贏選戰的手段」，她才不再懷疑。

小三稱，姜男後來曾藉口向她借錢，直到2023年4月間，她接到正宮打電話痛罵，她再次對姜男婚姻狀況提出質疑，但對方仍持續欺騙，直到同年5月底，她才完全確定姜男婚姻自始至終皆未結束，當下便立刻與對方斷絕聯繫。

不過法官勘驗錄音發現及對話截圖，發現小三曾對姜男說，「你們一家人5口一起出去，那我呢，我算什麼！之前就2次耶，那時候我還懷孕耶！幹嘛！出去就是我跟個有婦之夫在一起嘛，你就是外面有個女人嘛，怎樣見的了人？出去給人家指指點點嘛？」

法官認為，從對話可知，小三與姜男交往時，就已知道姜男的婚姻關係仍存續中，因此認定小三與姜男的行為破壞了正宮的婚姻圓滿，最終判決2人須連帶賠償正宮40萬元。不過，正宮後續與姜男調解離婚，夫妻間互不再向對方請求損害賠償等，因此最後僅判決小三須賠償正宮20萬元。