腸病毒連兩周2.6萬人就醫！本月中竄高峰「就診上看3萬人」

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒反常續燒！疾病管制署今（3）日公布上周腸病毒門急診就診2.6萬人次，和前一周持平，處近十年同期高點，而且觀察也發現國中小較大年齡兒童就診增加。副署長曾淑慧表示，目前預估腸病毒疫情會在12月中旬達到高峰，單周就診恐上看3萬人次，一直到學童放寒假約一月中下旬有機會脫離流行，此前都是流行階段，民眾要提高警覺。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，監測第48周（11月24日至11月30日）門急診就診計26,426人次，與前一周（26,648人次）持平，疫情處高點；另上周就診人次以0-4歲幼兒為主（45.8%），惟5-9歲（37.3%）及10-14歲（10.4%）占比近期呈增加趨勢。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型、 克沙奇 A2型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

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疾管署指出，今年累計7例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型及克沙奇B4型各1例 ，其中5例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，而大人感染腸病毒通常沒有明顯症狀，容易疏於防護而傳染給家中小孩，因此提醒大人外出返家後，務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。

另外，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸或至人口密集公共場所，以降低交叉感染的機會，並請留意幼兒健康狀況，一旦出現重症前兆病徵應儘速送大醫院治療，以掌握治療黃金時間。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。