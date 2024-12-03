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快訊／南韓戒嚴！政府下令「醫生馬上回崗位」　違者依戒嚴法處罰

記者閔文昱／綜合報導

南韓總統尹錫悅在3日晚間突然宣佈緊急戒嚴，強調戒嚴是為了保護南韓的民主制度免受「親朝鮮反國家勢力」團體的侵害，引起軒然大波。戒嚴司令部稍早發布最新第一號公告，其中包括要求所有醫生馬上返回工作崗位，「如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。」

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴。（圖／達志影像／美聯社）

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布緊急戒嚴，參謀總長、陸軍上將朴安洙被任命為戒嚴司令。戒嚴司令部發布最新第一號公告，其中包含6大點，內容如下：

一、 禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動。

二、禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。

三、所有媒體和出版物均受戒嚴控制。

四、禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。

五、所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。

六、良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。

違反上述公告者，可依據大韓民國戒嚴法第9條「戒嚴司令特別措施權」的規定，進行逮捕、拘留、無證搜查、扣押，並依第10條的規定處罰。

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