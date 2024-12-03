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日餐廳爆員工假扮女網友　交友軟體揪男客「當盤子」海削

日餐廳員工假扮女網友　交友軟體上揪男生赴店內「當盤子」

▲ 日本警視廳破獲非法經營餐廳，意外爆出交友軟體詐騙案件。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

雙北曾有不法集團利用年輕美貌的女子設局，假借約會名義將受害者騙到合作的餐廳，以高額餐酒海削的「小酌妹兵團」，未料在日本也有類似手法。東京警視廳日前破獲一間無照經營的餐廳，業者坦言會找服務生假扮想找男友的女性，從交友軟體上騙出男網友，到餐廳內約會點高價餐，藉此獲取不當利益。

《日本放送協會》報導，警方原先以無照經營嫌疑對東京新宿歌舞伎町一間餐廳進行搜查，負責人自知逃不過法網認罪，除坦承餐廳非合法經營外，還涉嫌用交友軟體騙男網友來消費。

這名餐廳負責人與旗下員工自首，原來負責人要求員工在交友軟體上扮成女性和男網友聊天，相約到餐廳約會，並在隱瞞餐廳員工身分狀況下，不斷勸誘、慫恿這些男網友點高價餐點，藉此獲益。

新宿警察署指出，今年10月底轄區已接獲190起利用交友軟體進行的詐騙案件諮詢，詐騙金額高達1.4億日圓，另據日媒《夕刊富士》報導，隨著日本國際旅遊復甦，東京街上出現越來越多外國遊客，但有不肖商家藉此哄抬價格、欺騙遊客。

今年3月就有台灣旅客到日本築地餐廳消費時，看見店門口掛著2500日元（約新台幣542元）的壽司套餐，入內後店家卻稱沒貨，導致他不得不點價格貴3倍的海鮮丼飯，要價6500日元（約新台幣1411元）。

報導還引述專門替餐廳在街上招攬客人的工作人員透露，「現在日圓貶值，如果是外國遊客的話，即使價格稍微灌水也不會被發現，而且就算被發現，因為遊客停留的時間有限，與其在處理糾紛上浪費時間，還不如花錢了事」。

日餐廳員工假扮女網友　交友軟體上揪男生赴店內「當盤子」

▲日本警視廳破獲非法經營餐廳，意外爆出交友軟體詐騙案件。（圖／翻攝自X）

 

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