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小六生被帶回警局！家長3707字還原現場：孩子受驚雙手摳到流血

▲忠信國小。（圖／記者許權毅攝）

▲台中西區某國小傳出制服員警進入校園，將孩子帶去派出所製作筆錄。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市傳出有國小老師被一名小六學生拿樂樂棒球球棒打後，因為不滿孩子道歉態度憤而報警，制服員警直接進校園，並在老師要求下，將當事學生帶回派出所做筆錄。事件延燒至今，校方及家長各持說法，今天下午家長再公布一篇3707字聲明稿，清楚寫下事件發生經過，痛心提到孩子回家反映如何被老師用雙手將上下半身折成90度，以及爸爸接到電話後立刻趕往派出所發現老師早已經做完筆錄離開，獨留孩子一人，且孩子緊張到把雙手指頭都摳到流血。

此外，家長也痛批國小的黃姓女校長，作為一校之長，事件發生後，既沒有致電關切孩子的處境，也沒有進一步調查事情的真相，對孩子會被移送少年法庭一事全然不知。家長也在文末寫道，與校方溝通過程中，黃姓女校長曾經拍桌大吼，其行為深深地提醒了我們，這件事情我們必須好好的了解，更提醒我們有必要重新檢視和釐清我們的教育觀念。如果我們的觀念真的有誤，我們願意反思並承擔應有的責任。

▲重批員警入校園事件後！盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕昨第一時間砲轟老師不適任，但今天向老師致歉，坦言未了解事件全貌，但強調整體事件都需再檢討。（圖／記者游瓊華攝）

學生家長3707字聲明稿全文如下：

事件的起點

3月26日，我們接到學校主任的電話，得知孩子在學校與老師發生衝突。我們當下非常重視，立即在電話中向老師道歉，並關心老師的狀況，老師回應「沒事！」跟老師道歉，老師回應「收到！」，讓我們稍感寬心。然而，當孩子回家後，他主動向我們說明事情經過，並脫下上衣讓我們看到他身上的傷痕與疼痛處。他清楚地模擬著與老師肢體上的衝突如何發生，被老師用雙手將上下半身折成90度，過度疼痛下意識揮動手中的樂樂棒打到老師大腿，之後老師將他從他後方整個抱起，雙腳離地，邊拖邊帶至輔導室。我們發現，這些情況與主任所描述的內容不完全一致，於是拍下照片，並立即將孩子的情況回報給主任，希望獲得進一步的說明與協助。

要求孩子隔天向老師道歉

3月27日一早，我們便與主任聯繫，希望他協助處理孩子向老師道歉的事。我們也特別要求，孩子道歉後需要向主任領受懲罰。事實上，孩子因為這件事情，當晚輾轉難眠，直到清晨四點才稍微入睡。後來他告訴我們，他不明白為什麼老師抓傷他（身上確實有傷痕，也提到胸口疼痛），但爸爸仍堅持要他去向老師道歉。即使他將身上的傷痕給爸爸看，爸爸仍斥責說：「你在跟我裝可憐嗎? 你打了老師還有臉在這邊跟我裝可憐，去道歉！」

突如其來的轉折

我們原本計畫下午請假到學校接孩子，由父母親自帶孩子向老師道歉。雖然我們認為老師在處理方式上可能有改進的空間，但我們還是選擇讓孩子完全承擔這次的錯誤和責任。然而，沒想到當天早上8點49分，就接到主任通知，說老師已經報警。主任和我當時都認為，這頂多是訓斥孩子一下，主任也承諾會在旁照顧孩子，有任何情況會立即通知我們。結果在9點06分，主任再度來電告知，孩子突然要被帶上警車，請我們直接到派出所去處理。我們從來沒有說不方便到場，爸爸接到電話後立刻趕往派出所。

▲警車。（圖／記者許權毅攝）

▲到底誰決定將孩子帶往派出所，校方以及警方說法不一。（圖／記者許權毅攝）

到了警局後，原以為孩子又與老師發生衝突，原以為老師會在警局幫助爸爸釐清到底發生了甚麼事?結果，老師做完筆錄就離開了，留下孩子獨自在警局等爸爸。爸爸看到孩子已經緊張到把雙手指頭都摳到流血，結果才知道是因為道歉老師不接受，竟然直接報警。我們內心充滿疑惑，為什麼會發展到這種地步？下午原本計畫好的道歉，這時也不知該如何進行了。由於孩子仍表示身體疼痛，我們當天帶他去看了醫生，並驗了傷。

始料未及的傳票

我和爸爸原本以為事情到此為止，我們了解孩子的狀況，也能體諒老師的辛勞。因此決定不再追究。然而，到了5月，我們突然收到了法院的傳票，讓我們感到非常困惑。為什麼會有傳票？如果事情進展到這一步，是不是應該仔細了解清楚整個事情的經過？我們不明白為什麼會走到這一步。

我們曾向OO國小提過要申訴，反映不當管教的情況，但並未提及任何教師的姓名。因為我們清楚，一旦提到具體姓名就會成案處理，而我們並不想對老師採取任何不利行動。我們的目的只是讓學校知道我們對這件事的處理進展感到疑惑，特別是為什麼會有傳票的出現。

了解的開始：校長的應對令人失望與震驚

在我們提出想要申訴的隔天，也就是113年6月5日，OO國小的黃校長（下稱黃女士）請學務主任聯繫我們，希望我們到校長室面談，我們立即處理手邊的工作依約前往。會談時，除了黃校長和學務主任，還有家長會長等共5人在場。面談一開始，我們就詢問黃女士今天約我們來的目的。黃女士回答說：「既然你們不拐彎抹角，那我也直話直說。」接著她說：「我不希望我的學校變成偵查庭！」於是，爸爸接著問：「所以，校長您知道發生甚麼事？」黃女士信誓旦旦地表示她完全清楚事情的來龍去脈，但我們發現，她連孩子是在道歉時被帶離學校去警局的基本事實都不了解。爸爸當場指出黃女士對事情毫不清楚，卻還找我們來面談。結果，黃女士突然情緒失控，用力拍桌，對我們大聲怒吼：「我不幹了！我辭掉校長可以吧！」這種反應讓我們覺得十分不可思議。明明是黃女士邀我們來，卻突然對我們拍桌大吼。

此時，家長會長試圖緩和氣氛，請大家冷靜三分鐘。然而，黃女士在坐下前又繼續補充說：「我媽媽說，當校長這麼委屈，就叫我辭掉校長，她養我！」我們聽了再次愣住，完全不知該如何應對這場令人匪夷所思的對話。

這個經歷也讓我們發現，黃女士身為一校之長自始自終沒有考量與顧及孩童的權益，令人震驚也失望至極！ 同時也讓我們決定自己來弄清楚許多的為什麼?

法庭上黃女士的二度傷害

在113年6月21日，不知為何，黃女士出現在少年法庭，表示要一起出庭。庭審期間，法官直接詢問黃女士：「在你得知報警後，你做了什麼？」讓人震驚的是，黃女士竟當庭撒謊，聲稱她讓孩子進行愛校服務。事實上，這項愛校服務完全是我們與學務主任溝通後達成的共識，並非她的安排。她對這件事情根本沒有任何實際行動或介入。

更加令人心寒的是，當黃女士得知孩子在道歉時被帶至警局後，她竟對這件事情毫無關心，也未展現出一絲應有的責任感。作為一校之長，她既沒有致電關切孩子的處境，也沒有進一步調查事情的真相，當然對孩子會被移送少年法庭一事全然不知。在6月5日的會談中甚至說出：「 我打電話問過，進法庭就是走個程序，不會怎麼樣的」。這種冷漠的態度，讓我不禁無助與心碎。

孩子當時無助地面對自己無法理解的處境，而我們作為家長，努力教育孩子負責任、道歉，但卻在過程中看見了應該保護和指導孩子的校方，表現出如此冷漠和失職。特別是當我們回想，若當初沒有要求孩子向老師道歉，是否就不會演變成如此令人傷心的局面？

孩子本應是在校園內獲得支持與保護，但卻成為一樁校園衝突中最大的犧牲者。作為母親，我無法不為這一切感到深深的遺憾與難過。校長那天在庭上的冷漠與推卸責任，真的讓人心寒。

遺憾教育局知情教師報警一事卻未進一步關切

113年6月9日我們已告知教育局，學期初因學生管教事件，教師擅自通知警方到校並帶走學生，此舉已超出教師管教權限。校長知悉事件後亦未採取任何處理措施。113月7月30日再度陳情市長信箱，陳述H童在上學期間並非現行犯，亦非緊急狀況，卻遭警方帶離學校至警局。校方的處理方式是否符合教育相關規範？教師與學生，雙方權力不對等，是否符合師對生之霸凌行為？教育局僅給了簡單的回覆。沒有說明教師擅自通知警方到校並帶走學生至警局一事是否合法、合情、合理?

無法理解的調查報告結果

113年10月21日OO國小發文說明認定不當管教事件不成立，說明老師報警是個人行為，因此不適用學校內部處理學生行為的程序。例如，按照學校內部規定，針對學生的處理（如報警）通常需要先經過導師或輔導室提供意見，並且提交給學生獎懲委員會或相關委員會討論並決議後才能進行。但因為這次的報警行為被視為老師的個人決定，所以這些規定並不適用。

我們始終相信，教育不僅僅是知識的傳授，更是價值觀的引導。當孩子犯錯時，他們需要的是大人用正確的方式教導，而不是一味地將問題推給司法機關。這樣的觀念落差，讓我們對學校的立場和責任感到困惑。尤其又是在孩子道歉的時候，直接報警。

後記

黃女士拍桌大吼的行為深深地提醒了我們，這件事情我們必須好好的了解，更提醒我們有必要重新檢視和釐清我們的教育觀念。如果我們的觀念真的有誤，我們願意反思並承擔應有的責任。

我們從來沒有干涉老師如何管教孩子，因為我們始終相信，學校的教育專業和師長的判斷能為孩子帶來正面的影響。然而，正因為這份信任，我們竟然完全沒有察覺，孩子在學校早已經被自己的導師霸凌了一段時間。(這名教師的行為已成案並受到了處罰)。我們當時的震驚與自責無以言表，孩子所承受的痛苦，是我們作為父母最深的遺憾。

後來，113月6月8日OO國小的畢業宿營再次發生了不當管教的事件，我們的孩子也在其中成為受害者。當時，許多家長透過LINE聯繫我們，希望我們一起站出來討回公道。但我們依照孩子的意願選擇原諒，只因為學務主任在那次事件中展現出高度的責任感與同理心。他主動承擔，迅速處理事情的善後，甚至細心地向孩子解釋事情的來龍去脈，讓孩子能夠釋懷。我們當時甚至告訴學務主任，不需要為處理我們家這裏，趕緊處理其他的事情無妨。

如果教育的標準是——老師可以在校園內自由報警，並請警察帶走孩子去警局作筆錄；如果孩子犯錯，或即使已經道歉，但因老師的不滿意就可以直接報警處理——那麼，若這一切真的是正當且合理的，我們願意誠摯地道歉，並認錯接受指正。

我們已經強迫自己的孩子做到勇於承認錯誤、勇於負責，即使他內心不理解、甚至覺得委屈，我們依然要求他勇敢承擔他錯誤的部分。然而，我們不禁/要問，那些被稱為「師長」的大人們呢？是否也能同樣做到？

作為孩子的榜樣，師長是否能坦然面對自己的疏失？是否能誠實承擔自己應有的責任？當一個孩子因為師長的行為被帶到警局、進入司法程序，甚至承受身心壓力時，師長是否曾停下來反思，這樣的處理方式是否妥當？是否真正符合教育的本質？

孩子天真地相信大人會教他們分辨是非，但當我們強迫孩子道歉、承擔錯誤時，孩子心裡一定也會疑惑：那些理應示範責任與誠實的師長，為什麼可以推卸責任，甚至冷漠以對？

教育不是單向的訓誡，而是彼此成長的過程。如果我們對孩子有如此嚴苛的要求，那麼師長們是否也應該以同樣的標準要求自己？我們的孩子需要的，不僅僅是一句「你錯了」，更需要看到那些教育者以真誠和勇氣，告訴他們：「我也會承擔責任，因為這是對的。」

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