12強代表隊歸國遇「黃巾之亂」　國安局檢討報告曝光「維安3缺失」

▲我國12強代表隊25日凱旋歸國卻爆發黃巾之亂。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播）



記者杜冠霖／台北報導

我國12強棒球代表隊25日奪冠凱旋歸國，機場卻一片混亂，合照時采盟免稅店人員在董事長古素琴帶頭下亂入、卡C位拍照，連副總統蕭美琴維安都被突破，被形容是「黃巾之亂」。國安局也做出檢討報告，今（3日）送至立法院外交及國防委員會，國安局報告自承三缺失，包含儀節動線規劃欠佳、合影引導管制不足、現場機動應變不佳，因活動期間接機群眾眾多、動線規劃不周、勤員現場應變不足，導致合影現場失序，殊值檢討與策進。

對於整起紛擾，特勤中心副指揮官李慶然27日備詢時面對朝野立委砲轟，他說明，采盟為「非計劃性合影」，當下有獲得體育署、副總統辦公室同意「在後方合照」，後來卻失控一路竄到前面，這部分會再檢討，並提出檢討報告。

而國安局檢討報告已送至立院，報告點出三項缺失檢討，第一、儀節動線規劃欠佳：本局特勤中心與各單位於先期協調時，未妥善考量停留點現場侷促，動線周圍與會人員眾多等變項因素，且未能臨場迅速有效處置及調整，致生活動現場失當及民眾負面觀感，以致影響代表團。

第二、合影引導管制不足：本次活動合影儀節雖有專人引導，然因人潮眾多，現場人員引導不夠明確，且維安勤員未有效針對合影位置、進場合影人員，先期妥適安排進出動線，致機場管制區內免稅商店3名人員擠身至合影點前方，雖未構成立即安全危害，然造成活動秩序混亂。第三、現場機動應變不佳：當活動現場狀況失序時，未能有效調整勤員部署位置，處置技巧不夠靈活細膩。

國安局也提出三項策進作為：第一、加強溝通協調，有效掌控風險：為免類況發生，本局特勤中心將加強溝通協調機制，與勤務相關單位密切聯繫，並就現場儀節動線及維安作為，提出必要建言，以有效排除潛在風險。

第二、審慎規劃動線，嚴密計畫作為：未來類案活動將避免安排於人流穿梭頻繁地點，並妥慎規劃動線與停留點，必要時輔以紅絨繩或合宜之設（裝）備，區隔停留點及活動區域，避免動線出現交織或重疊狀況。

國安局續指，第三、提升執勤技巧，應對突發狀況：本局特勤中心將以此案例列入宣教重點事項，加強警衛作為規劃與執勤技巧，並落實各項具體管制措施及強化現場指管應變能力，以提升同仁執勤效能，確保安維任務平順萬全。