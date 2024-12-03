割頸案乾兄妹獲輕判　楊父手舉白玫瑰哽咽：廢死與否該交付公投

▲受害者家屬楊爸爸出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

去年12月，新北市某高中附設國中部發生震驚社會的學生割頸案，新北地檢署今年5月依殺人罪起訴2名嫌犯，9月底，新北少年法庭判處動手的郭姓少年9年徒刑，教唆的林姓少女8年徒刑，被害的楊姓少年父親今（3日）出席「只有愛如故 追思白玫瑰」活動哽咽表示，死刑廢除等同告訴世界，台灣可以殺人，「法官對殺人犯的關愛之情，讓受害家庭承受破碎的後果，未來更將是社會大眾承擔的代價。」主張廢死應該由公民投票決定。

曾獲師鐸獎陳姓女教師10年前遭殺害，兇手劉志明五度被判死刑，但憲法法庭死刑釋憲案出爐後，劉嫌逆轉逃死定讞，死者之夫張介能痛批大法官釋憲是實質廢死，張今天也參加白玫瑰運動，並與反廢死民團、民代提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」等訴求。

除了張介能，新北割頸案的受害父親楊爸爸也表示，大法官解釋後，死刑需要一致決，自稱民主國家的台灣，大法官卻將權益擴張到如此地步，死刑如果廢除，犯人出獄後該如何安置？他們會痛改前非？改邪歸正嗎？還是又要無辜百姓承受痛苦？如果再次犯罪又要多少家庭破碎？大法官完全沒想到。

楊爸爸感嘆，法官對殺人犯的關愛之情，讓受害家庭承受破碎的後果，未來更將是社會大眾承擔的代價，沒人可以保證他們不再犯，因為死刑廢除就是告訴全世界，台灣可以接受犯罪，有些人會認為殺人不用死刑而恣意妄為，廢死應該由公民投票決定，不管人權公約還是兩大公約，決定權應該回歸全國人民。

▲受害者家屬涂姊姊出席「追思白玫瑰」活動。（圖／記者林敬旻攝）

兩年前台南殺警案，因公殉職員警凃明誠的二姊則謝謝來到現場聲援的民眾，有民意基礎的法律才能產生威脅，促成法律社會，沒有民意基礎的法律會淪為惡法，社會動盪、民心不服，堅決反對廢除死刑，這不單純是關乎被害者家屬，也是社會失衡，執政者想帶大家走向怎樣的未來？國家公權力縱然千瘡百孔，也不容許惡法踐踏，我們絕不後退。

