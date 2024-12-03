香港財政赤字恐破千億元　財長認：高於原本預期一倍

▲香港經濟復甦不如預期，政府赤字擴大。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波2日透露，初步估計2024/25財政年度的綜合赤字約1000億港元上下，高於今年2月底預估的481億港元。

根據香港電台報導，陳茂波在立法會財經事務委員會會議上表示，面對來年不明朗經濟環境，政府會繼續檢視收入和開支，以及財政儲備的水平，同時考慮社會目前和長遠需要，擬定相應措施和財政安排，以期在未來數年內回復收支平衡。

香港特首李家超3日出席行政會議時提到，政府會從節流及開源著手，節流是減少政府開支，財政司司長已著手制定措施，在開源方面政府會謹慎，以減少對市民的影響。政府亦推出不同措施刺激經濟，增加收入。

李家超指出，國家是香港最大機遇和最強大後盾，國家經濟保持增長，推出多項惠港措施，包括上星期恢復及擴大深圳一簽多行。他還提到，機場第三跑道系統已經啟用，明年啟德體育園開幕，大量盛事及國際會議會在港舉行，將提振經濟，增加企業收入及政府財政收入。

李家超強調，政府繼續大力鞏固及提升金融航運中心地位，尤其金融業，可以創造高收入，財政司司長很會快就新一份預算案展開諮詢，希望多聽意見。

▼香港特首李家超。（圖／路透社）

