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大陸 大陸焦點 特派現場

香港新世界發展又換CEO　「少主」下台才剛滿兩個月

▲▼新世界發展馬紹祥。（圖／翻攝新世界發展）

▲馬紹祥。（圖／翻攝新世界發展）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港房地產商新世界發展29日宣布，上任僅兩個月的首席執行長馬紹祥即將卸任。市場傳言指出，後續接棒的將是目前的集團執董，主管中國大陸業務的黃少媚。

根據新世界年報，黃少媚2015年10月加入新世界，2020年5月出任新世界執行董事，並於2020年2月升為新世界中國地產董事兼執行長。

▼黃少媚。（圖／翻攝新世界發展）

▲▼新世界發展黃少媚。（圖／翻攝新世界發展）

黃少媚擁有20多年的房地產從業經驗，長期擔任中國大陸都市大型基礎建設、都市規劃、都市更新的顧問工作。加入新世界之前，黃少媚曾在一家香港地產發展上市公司擔任華南地區的董事、總經理，對大陸房地產開發及管理具豐富經驗。

值得注意的是，黃少媚同時也是廣東省政協委員、廣東省政協常委及廣東省政協港澳台委員會副主任。

新世界發展是香港的老牌房地產開發商，創立於1970年5月，創辦人鄭裕彤是周大福珠寶創辦人周至元的女婿。新世界發展的業務範圍遍佈香港、澳門，中國大陸，但隨著大陸、香港的經濟低迷，房價不振，新世界發展的業績業績也重大挑戰。

2023年，新世界發展的虧損多達196億元，負債比飆升至85%，被迫出售大量資產，時任執行長鄭志剛也因此在今年9月辭任，把從爺爺鄭裕彤、爸爸鄭家純手上傳承下來的大位，交給曾任香港政府發展局副局長的馬紹祥。

▼鄭志剛。（圖／翻攝新世界發展）

▲▼新世界發展鄭志剛。（圖／翻攝新世界發展）

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