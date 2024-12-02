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廢棄老竹粉碎再利用　新北綠竹筍永續經營

▲廢棄老竹粉碎再利用 新北綠竹筍永續經營。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局鼓勵農友在竹林經營期間，將更新後的老竹使用碎竹機粉碎。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市是全國綠竹筍最大產區，配合農業部農業淨零永續之循環政策，新北市農業局鼓勵農友在竹林經營期間，將更新後的老竹使用碎竹機粉碎，將老竹粉碎後做為土壤有機肥，讓農業剩餘資源得於現地循環利用。

農業局表示，綠竹休眠季節為每年12月至翌年2月，筍農為維持優良品質、提升生產力，每年休眠季節會將生產力較差的老竹疏伐，並栽植健康竹苗，砍下的竹材以往習慣就地焚燒，但排放黑煙不僅影響環境及周遭住戶，也可能違反空汙法，而運離竹園處理也費時耗力。

▲廢棄老竹粉碎再利用 新北綠竹筍永續經營。（圖／新北市農業局提供）

▲農友於筍園現地使用，將老竹粉碎後做為土壤有機肥。

為協助筍農處理淘汰老竹，近年農業局輔導產區農會增購碎竹機，並鼓勵農友於筍園現地使用，將老竹粉碎後做為土壤有機肥。目前新北綠竹筍主要產區三峽、五股、八里、新店、深坑、林口、鶯歌等7區農會共有12台碎竹機供農友租用，農友可將碎竹機載至筍園進行現地碎竹，藉此減少農友購買土壤、有機肥料費用，同時解決老竹堆置及焚燒問題，達到循環農業。

三峽區農會張總幹事永巨表示，自走式碎竹機於田間移動方便、節省勞力，且粉碎後的碎竹粉置於田間，可以抑制雜草生長且能保持土壤濕潤，減少田間管理人力，也有部分農友嘗試以碎竹粉製作有機肥，期待未來可以取代部分有機肥之需求。

新北市農業局長諶錫輝表示，致力落實聯合國永續發展目標（SDGs），推行碎竹機輔導政策，也讓新北綠竹筍園經營的農業剩餘資源以合適方式再利用，達循環效益並促使農業環境永續，讓產業邁向永續經營，歡迎有碎竹機使用需求者可洽各產區農會。

▲廢棄老竹粉碎再利用 新北綠竹筍永續經營。（圖／新北市農業局提供）

▲筍農為維持優良品質、提升生產力，每年休眠季節會將生產力較差的老竹疏伐，並栽植健康竹苗。

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