響應台南400　郭國文、林俊憲促黃金地帶興建台南歷史博物館

▲立委郭國文與林俊憲認為，3日與市議員沈震東、蔡筱薇、蔡麗青，提議將經濟部標準檢驗局台南分局遷移，改建為台南歷史博物館。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南400系列活動邁向尾聲，立委郭國文與林俊憲認為，建城400年應加以強化台南歷史文化的建物，3日與市議員沈震東、蔡筱薇、蔡麗青一同召開記者會，提議將台南火車站正對面的經濟部標準檢驗局台南分局遷移，改建為台南歷史博物館，作為送給台南市民一份大禮。

該提議也獲得台南市文化局長謝仕淵、交通局長王銘德、經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋、台鐵公司南區營運處處長陳文川支持。

郭國文指出，台南建城300年時，舉辦「台灣文化三百年紀念會」，引起廣大迴響，更因為展示文物過於豐富，興建台南市歷史館來做保存，並於去年改名為「台南市立博物館」，定位成「南博」系統本館，與左鎮化石園區、山上花園水道博物館、噍吧哖事件紀念園區等組成台南博物館系統。

然而，目前台南市立博物館距離火車站1公里外的延平郡王祠，不只面積小，且形態是以行政中心，加上縮水半成品，不足以呈現台南400年歷史，顯然台南尚需一個符合文化古都的博物館。

郭國文認為，台南300時，有如此大的量能舉辦城市博覽會，讓展覽、活動遍地開花，如今台南400接近尾聲，卻不見同等壯觀的城市慶典，相當可惜。

林俊憲則說，經濟部標檢局是一個冷衙門，卻坐落在黃金地段，辦公約90人，室內面積約1700坪，因此若能促成標檢局遷移，並在黃金地帶興建台南歷史博物館，絕對是為市民帶來一份大禮。

林俊憲強調，台南有百年歷史的古蹟火車站，門面卻是全台最醜，交通又相當混亂，導致遊客一出車站感受到的不是台南歷史文化，而是與汽機車搶道，因此希望車站改建之際，加以融入台南文化氣息，彰顯古都元素。

沈震東表示，台南市政府終於在今年提出「站前廣場改造願景」計劃，卻只用工程、交通思維來改造，忽略台南歷史文化面向，從火車站出來後卻沒有任何一座具有台南意象的建築物，因此希望藉由博物館來凸顯台南文化風情。

蔡筱薇統整結論，接下來標檢局將遷入的土地，會由市府及財政部國產署協助；至於火車站對面的建物，請市府納入車站願景計畫，將台南文化歷史融入民眾通勤日常，以及遊客出遊景點，讓民眾一出車站，就是認識台南的開始。