大逆轉！彰化偵查佐輕生亡　家屬聲明：身心失調無關霸凌

▲彰化張姓偵查佐輕生無關霸凌。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局刑大偵二隊張姓偵查佐11月17日被發現在租屋處輕生，家屬在張的手機內發現遺言，詛咒隊長與2名隊員「全家死光」，懷疑丈夫遭職場霸凌輕生，警方已將全案移請檢方著手調查，今(3日)上午家屬委託律師發表聲明，在整理遺物發現張是身心失調輕生，無關霸凌，並還給3名警察清白；縣警局回應表示，本局將會持續協助家屬辦理後續相關撫卹事宜，讓家屬回歸平靜生活。

律師聲明稿如下：

張員熱愛刑警工作，一生以打擊犯罪、為民請命為使命，終生以警察為榮。在生前，因社會毒品、詐騙氾濫，警政署宣告反毒、反詐騙是治安重要工作，為貫徹使命，曾洽律師事務所轉介犯罪防治學系教授提供作專業研究，設置回家徹夜整理資料。

▲陳明君率彰化縣警局同仁到場拈香致意。（圖／民眾提供）

張員曾說，他一定要提出標準工作手冊，其熱愛工作、摯著追求正義的心，因研究遇到瓶頸，壓力導致長期失眠，而有失落的負面情緒，我們曾要求他看醫師，但他卻說「能夠讓他入睡，就是警察反毒、反詐騙的工作手冊」，強烈的打擊詐騙、毒品的熱情，認真工作的人卻不幸殞命，是我們家屬內心的至痛。

過去，我們家屬質疑彰化縣警察局，質疑他的同事霸凌導致輕生，我們家屬整理遺物時，才發現因為想提供警界打擊詐騙、毒品的標準工作手冊，在勤務、自我專業研究雙重壓力下，導致身心失調而有輕生的不幸結果，這無關職場霸凌，對於過去造成同事、長官的困擾，為此，我們有義務澄清，還警察弟兄、長官的清白，也請大家支持警察打擊犯罪。張員以當刑警為榮，我們以他當警察為榮，請共同支持警察打擊犯罪。

▲律師發表聲明，張姓偵查佐是因自我工作壓力致身心失調而輕生，無關罷凌，還同事清白。（圖／林瓊嘉律師事務所）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995