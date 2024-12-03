國際自由聯盟53國政黨代表通過挺台決議　「反對中國扭曲2758號決議」

▲國際自由聯盟通過2758決議一致挺台。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

「國際自由聯盟（Liberal International, LI）」昨在第64屆大會上通過「今日世界決議文（World Today Resolution）」，聯盟決議文中寫到民主台灣與專制中國互不隸屬，而中國對台灣的威脅同樣也是對國際民主社會的共同威脅。並呼籲國際社會團結支持台灣民主；譴責中國對台灣軍事威脅；及反對中國以持續扭曲聯合國第2758號決議的方式強推「一中原則」，強調台灣在維護全球和平與捍衛民主的重要角色。



此次LI大會在智利首都聖地牙哥舉行，邀請來自非洲、亞洲、歐洲、中南美洲、北美洲各國自由派領袖、國會議員、黨政人士及國際組織代表前來參與，號召來自全球超過50多個國家參與。民進黨由立委范雲及國際事務部副主任邱雯莉代表出席。

國際自由聯盟通過今日世界決議文提到，國際自由聯盟祝賀賴清德總統於2024年1月在台灣總統選舉中勝選，台灣人民在選舉中開創新的民主歷史，讓民進黨獲得史無前例的第三次連續執政。國際自由聯盟相信，台海及周邊地區的和平穩定對國際安全與繁榮不可或缺。

聯盟強調，台灣一直以來致力於亞太和平安全與自由開放的印度-太平洋地區。聯盟肯定賴總統透過「和平四大支柱行動方案」來實現維護台海和平穩定的理想與目標，該行動方案包括強化國防力量、建構經濟安全、加強與民主國家合作及建立穩定而有原則的兩岸關係領導力。

聯盟重申，民主台灣與專制中國互不隸屬，而中國對台灣的威脅同樣也是對國際民主社會的共同威脅。聯盟強力譴責中國於台海及周邊地區的武力威嚇與經濟脅迫及認知作戰等灰色地帶行動。

聯盟反對中國以持續扭曲聯合國第2758號決議的方式強推「一中原則」。聯盟指出，聯合國第2758號決議沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位、沒有主張中華人民共和國對台主權。聯盟呼籲國際社會支持台灣參與聯合國組織及其他國際組織的正當訴求，並針對聯大第2758號決議遭誤用予以駁斥。

第64屆大會上通過新任人事提名案通過推舉范雲擔任非執行副主席。范雲表示，她未來將持續透過國際連結進一步捍衛民主、支持人權，並促進國際合作，加強台灣在全球民主陣營中的領導力。民進黨性平部主任李晏榕於大會上獲選為常設人權委員會20位委員之一。