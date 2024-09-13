台灣聯合國協進會UN宣達團出發！　呼籲國際審視2758號決議

▲「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」昨（12）日正式出發，前往美國紐約與華府向聯合國與國際社會發聲。（圖／台灣聯合國協進會）



記者陶本和／台北報導

第79屆聯合國大會正式登場！為了回應國際對聯合國2758號決議文的重視，「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」昨（12）日正式出發，前往美國紐約與華府向聯合國與國際社會發聲，呼籲聯合國秘書處與美國國會針對台灣國際地位召開聽證會，特別是呼籲聯合國能夠審視2758號決議，並支持台灣成為聯合國正式且獨立的會員國。

「2024年台灣聯合國協進會UN宣達團」12日從桃園機場出發展開六天的美東行程。宣達團成員除來自台灣與歐美澳等地的二十餘人外，前國防部長蔡明憲也會以宣達團榮譽顧問身份與立法委員張雅琳等人，一起與宣達團在紐約與華府會合，共同替台灣發聲。

宣達團在紐約與華府的停留時間為9月12日至20日，預定出席與參加的公開與當地活動相當多場，包括與全美台灣同鄉會召開「Invisible Nation! We Support Taiwan」國際記者會﹑並參與KEEP Taiwan Free大遊行﹑拜訪華府台灣學校與當地社團等台灣僑界活動。

宣達團將在美東時間9月13日於聯合國大樓前舉辦「Invisible Nation! We Support Taiwan」記者會，宣讀台灣聯合國協進會理事長林逸民寫給聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)的公開信內容，呼籲聯合國能夠審視2758號決議，並支持台灣成為聯合國正式且獨立的會員國。

另外，在華府停留期間，宣達團將於9月17日出席論壇，與美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、哈德遜研究所總裁兼執行長華特斯(John Waters)、華盛頓時報總裁麥戴維（Tom McDevitt）、等人一起參與對談。