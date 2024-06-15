馬辦爭執「兩國與兩岸不同概念」　余茂春：找碴，沒事找事

▲總統賴清德專訪內容後續引發許多討論。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德在《時代》雜誌專訪稱，前總統蔡英文、馬英九都曾提過「互不隸屬」，但馬英九基金會執行長蕭旭岑批評玩文字遊戲，因為「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」，絕對是不同概念。對此，人在美國的川普政府中國政策首席顧問余茂春直言，「找碴，沒事找事」，在這個問題上爭論來爭論去，他認為是沒有什麼意義的。

余茂春指出，經過民主選舉的政治領袖向全世界表訴他的政治訴求，象徵台灣在國際格局裡不再是一枚棋子，可以發出自己的聲音，「是台灣民主的勝利，也是台灣人民的驕傲」，意義重大。

余茂春分析，台灣之所以在國際上備受矚目，奠基於幾個原因：第一，台灣選舉公正贏得信賴；第二，台灣領袖素質備受肯定。他說，民選總統經過千錘百鍊挑戰，獲得人民信任，更具備遠景，能將台灣前途、台海關係未來、國際局勢看得非常清楚。

余茂春表示，面對中共對台企圖實行強制性的統一，更彰顯賴清德接受《時代》雜誌專訪並登上封面的重要性。他說，「他（賴清德）的很多政治訴求跟他就職演說裡面很多基本的觀點都是相符合的」，內容不僅關係台灣與兩岸的未來，更關乎整體人類的未來，並透過國際媒體與採訪，進一步確認這些觀點，讓更多的美國人民甚至是世界人民有更深刻的了解。

對於馬英九辦公室的批評，余茂春認為，「找碴，沒事找事」。他表示，應該詢問馬英九，中華民國與中華人民共和國是等同的、或是兩個不同的政治實體？「我覺得答案是非常明顯的」，事實上，台灣從未受中華人民共和國管轄過，且兩個國家之間行使的行政、司法權利，以及在軍事、政治、經濟方面皆大不相同，「賴總統講的並沒有什麼錯誤」、「在這個問題上爭論來爭論去，我認為是沒有什麼意義的」。