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【廣編】華航客艙服務勇奪APEX五星航空、最佳餐飲等三冠王

▲▼華航客艙服務勇奪APEX五星航空、最佳餐飲等三冠王。（圖／業者提供）

▲華航榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽，也獲頒「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」三大殊榮。

圖、文／中華航空提供

中華航空捷報連連，榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽，同時也獲頒「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」三大殊榮，顯現華航卓越的服務表現，屢受國際肯定。

航空乘客體驗協會《APEX》為全球航空知名評比，「全球五星航空」大獎由旅客票選評比，包含客艙座椅舒適度、機上服務、餐飲、娛樂及Wi-Fi等 5 大面向，華航今年再度從六百多家國際航空公司脫穎而出，連續9年獲頒「全球五星航空」最佳榮譽（Five Star Global Airline），也同時囊括最佳客艙餐飲服務（Best in Food and Beverage）及 Wi-Fi（Best In Wi-Fi）大獎，勇奪三料大獎。

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《APEX》集團執行長Joe Leader表示，華航以台灣自然之美及東方美學的客艙設計風格，不論是豪華商務艙或是經濟艙，為旅客帶來舒適且富有文化意涵的飛行體驗，充分展現了《APEX》「全球五星航空」榮譽的領導地位。

華航持續引進A321neo機隊，2025年也將正式迎接首架787客機，打造煥然一新的客艙設計風格，提供旅客嶄新優質的飛行體驗。目前777、A350及A321neo新世代機隊配備 Wi-Fi 無線網路，旅客可透過信用卡或會員哩程兌換多種網路流量方案，晶鑽、翡翠、金卡會員即日起搭乘A321neo客機，可於搭機前在官網兌換全航程免費 Wi-Fi 無線上網，詳情請參閱華航網站。

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