【廣編】華航客艙服務勇奪APEX五星航空、最佳餐飲等三冠王

中華航空捷報連連,榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽,同時也獲頒「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」三大殊榮,顯現華航卓越的服務表現,屢受國際肯定。

航空乘客體驗協會《APEX》為全球航空知名評比,「全球五星航空」大獎由旅客票選評比,包含客艙座椅舒適度、機上服務、餐飲、娛樂及Wi-Fi等 5 大面向,華航今年再度從六百多家國際航空公司脫穎而出,連續9年獲頒「全球五星航空」最佳榮譽(Five Star Global Airline),也同時囊括最佳客艙餐飲服務(Best in Food and Beverage)及 Wi-Fi(Best In Wi-Fi)大獎,勇奪三料大獎。

《APEX》集團執行長Joe Leader表示,華航以台灣自然之美及東方美學的客艙設計風格,不論是豪華商務艙或是經濟艙,為旅客帶來舒適且富有文化意涵的飛行體驗,充分展現了《APEX》「全球五星航空」榮譽的領導地位。

華航持續引進A321neo機隊,2025年也將正式迎接首架787客機,打造煥然一新的客艙設計風格,提供旅客嶄新優質的飛行體驗。目前777、A350及A321neo新世代機隊配備 Wi-Fi 無線網路,旅客可透過信用卡或會員哩程兌換多種網路流量方案,晶鑽、翡翠、金卡會員即日起搭乘A321neo客機,可於搭機前在官網兌換全航程免費 Wi-Fi 無線上網,詳情請參閱華航網站。