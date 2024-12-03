歐盟對華電動車徵高關稅　王毅：要公平競爭不是零和博弈

▲ 王毅同德國外長貝爾伯克舉行第七輪中德外交與安全戰略對話 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨2日在北京同德國外長貝爾伯克舉行第七輪中德外交與安全戰略對話。針對歐盟對中國電動車徵收高額關稅，王毅指出，已經違反公平競爭和自由貿易原則，成為當前中歐之間的突出問題。貝爾伯克則表示，德方支持歐盟和中國繼續就電動汽車反補貼問題進行談判，爭取找到雙方都能接受的解決方案。

《新華社》報導，王毅指出，世界越是動蕩，大國越要保持定力，大國關係更要維持穩定。中國正以自身確定性應對外部的所有不確定性。中國對德政策同樣保持穩定和連貫，建交52年來始終視德國為重要合作夥伴。

王毅表示，在兩國領導人戰略引領和兩國人民共同努力下，中德關係總體上保持發展勢頭，不僅為兩國人民帶來重要利益，也成為中歐關係乃至國際局勢中的穩定器。中德之間有差異和分歧，但差異不應成為合作的障礙，分歧更不應是對抗的理由。中德關係迄今取得的積極成果和有益經驗，值得雙方珍惜和傳承。

王毅說，作為世界第二、第三大經濟體，中德要克服干擾、排除阻力，堅持對話合作主基調、摒棄冷戰對抗舊思維，共同抵御外部風險，共同應對全球挑戰，努力做務實合作的推動者、開放發展的倡導者、多邊主義的示範者，在變亂交織的國際局勢中展現中德的大國擔當。

王毅強調，保持中德關係穩定發展首先要匡正戰略認知。中德、中歐制度不同，這源於各自的歷史文化傳統，也是人民做出的選擇。雙方應堅持相互尊重、相互理解，在此基礎上開展互利合作。中德關係不針對第三方，也不應受第三方影響。

王毅指出，競爭應當是公平的，而不是零和博弈。歐盟對中國電動汽車徵收高額反補貼稅違反公平競爭和自由貿易原則，成為當前中歐之間的突出問題。希望德方、歐方客觀理性看待中國發展，採取積極務實對華政策，通過對話協商妥處貿易爭端。

▲王毅希望德方、歐方客觀理性看待中國發展，積極務實對華政策，通過對話協商妥處貿易爭端。（圖／翻攝 中國外交部官網）

貝爾伯克表示，德中合作領域廣闊，德方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策。面對動蕩不安的世界，同中方保持坦誠對話、加強戰略溝通具有重要意義，有利於保持兩國關係的正確發展方向，並為世界和平穩定做出貢獻。德方贊賞中國為應對氣候變化發揮的積極作用。

貝爾伯克表示，德方支持歐盟和中國繼續就電動汽車反補貼問題進行談判，爭取找到雙方都能接受的解決方案。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見，貝爾伯克希望中方作為歐洲的合作夥伴為此發揮積極作用，王毅全面系統闡述了中方致力於勸和促談的立場。