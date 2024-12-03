　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

歐盟對華電動車徵高關稅　王毅：要公平競爭不是零和博弈

▲▼ 王毅同德國外長貝爾伯克舉行第七輪中德外交與安全戰略對話 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲ 王毅同德國外長貝爾伯克舉行第七輪中德外交與安全戰略對話 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨2日在北京同德國外長貝爾伯克舉行第七輪中德外交與安全戰略對話。針對歐盟對中國電動車徵收高額關稅，王毅指出，已經違反公平競爭和自由貿易原則，成為當前中歐之間的突出問題。貝爾伯克則表示，德方支持歐盟和中國繼續就電動汽車反補貼問題進行談判，爭取找到雙方都能接受的解決方案。

《新華社》報導，王毅指出，世界越是動蕩，大國越要保持定力，大國關係更要維持穩定。中國正以自身確定性應對外部的所有不確定性。中國對德政策同樣保持穩定和連貫，建交52年來始終視德國為重要合作夥伴。

王毅表示，在兩國領導人戰略引領和兩國人民共同努力下，中德關係總體上保持發展勢頭，不僅為兩國人民帶來重要利益，也成為中歐關係乃至國際局勢中的穩定器。中德之間有差異和分歧，但差異不應成為合作的障礙，分歧更不應是對抗的理由。中德關係迄今取得的積極成果和有益經驗，值得雙方珍惜和傳承。

王毅說，作為世界第二、第三大經濟體，中德要克服干擾、排除阻力，堅持對話合作主基調、摒棄冷戰對抗舊思維，共同抵御外部風險，共同應對全球挑戰，努力做務實合作的推動者、開放發展的倡導者、多邊主義的示範者，在變亂交織的國際局勢中展現中德的大國擔當。

王毅強調，保持中德關係穩定發展首先要匡正戰略認知。中德、中歐制度不同，這源於各自的歷史文化傳統，也是人民做出的選擇。雙方應堅持相互尊重、相互理解，在此基礎上開展互利合作。中德關係不針對第三方，也不應受第三方影響。

王毅指出，競爭應當是公平的，而不是零和博弈。歐盟對中國電動汽車徵收高額反補貼稅違反公平競爭和自由貿易原則，成為當前中歐之間的突出問題。希望德方、歐方客觀理性看待中國發展，採取積極務實對華政策，通過對話協商妥處貿易爭端。

▲▼ 王毅同德國外長貝爾伯克舉行第七輪中德外交與安全戰略對話 。（圖／翻攝 中國外交部官網）

▲王毅希望德方、歐方客觀理性看待中國發展，積極務實對華政策，通過對話協商妥處貿易爭端。（圖／翻攝 中國外交部官網）

貝爾伯克表示，德中合作領域廣闊，德方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策。面對動蕩不安的世界，同中方保持坦誠對話、加強戰略溝通具有重要意義，有利於保持兩國關係的正確發展方向，並為世界和平穩定做出貢獻。德方贊賞中國為應對氣候變化發揮的積極作用。

貝爾伯克表示，德方支持歐盟和中國繼續就電動汽車反補貼問題進行談判，爭取找到雙方都能接受的解決方案。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見，貝爾伯克希望中方作為歐洲的合作夥伴為此發揮積極作用，王毅全面系統闡述了中方致力於勸和促談的立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
小六生遭警帶走　家長申請「教師不當管教」調查
18歲女護專生遭撞亡　校方：她是班上開心果
劉雨柔被爆分手球星　297字開罵：賤人
安迪最後搶救…急診醫「直白1句話」戳痛處！家人全崩潰　22天
為中風嬤選擇念長照...18歲女護專生車禍亡　阿嬤悲求見最後
快訊／大逆轉！彰化警輕生亡　家屬發聲：無關霸凌
林靖恩賣了李坤城房產　「10年超爽月領金額」曝光
快訊／電腦王阿達、瘋先生遭刑事局逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

童祥苓逝世享壽89歲　演出樣板戲《智取威虎山》聞名

歐盟對華電動車徵高關稅　王毅：要公平競爭不是零和博弈

捍衛領土主權！　中國正式將黃岩島領海基線和海圖交付聯合國　

秘方治百癌？武當山「藥王谷中醫」開1個月15人病逝　當局要查了

陸生口出「中國台北隊」　馬辦：別為難大學生

立陶宛「驅逐」中國外交人員　陸外交部：是粗暴挑釁

強烈不滿堅決反對！　陸國防部批美對台軍售：一向惡名昭著

楊倩體驗射氣球「奪冠」　大獎抱走這個

只需1hr！韓國流行「週五下班飛中國」　上海遊訂單暴增178%

立陶宛驅逐3名中國外交人員　陸外交部：對粗暴挑釁行徑強力譴責

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

【泰格與雪兒】憑實力單身

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

演繹遊樂園父母帶娃大不同　爸佛系放養vs.媽緊盯到底

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

謝金燕親戚薇：她是我的！　害羞認「20年沒接吻了」

陸生稱中國台北遭批「吃豆腐」　馬辦：法規不同、別針對女大生

周玉蔻又出事！爆黃國昌硬上女學生 判刑3月｜20241202 ET午間新聞

童祥苓逝世享壽89歲　演出樣板戲《智取威虎山》聞名

歐盟對華電動車徵高關稅　王毅：要公平競爭不是零和博弈

捍衛領土主權！　中國正式將黃岩島領海基線和海圖交付聯合國　

秘方治百癌？武當山「藥王谷中醫」開1個月15人病逝　當局要查了

陸生口出「中國台北隊」　馬辦：別為難大學生

立陶宛「驅逐」中國外交人員　陸外交部：是粗暴挑釁

強烈不滿堅決反對！　陸國防部批美對台軍售：一向惡名昭著

楊倩體驗射氣球「奪冠」　大獎抱走這個

只需1hr！韓國流行「週五下班飛中國」　上海遊訂單暴增178%

立陶宛驅逐3名中國外交人員　陸外交部：對粗暴挑釁行徑強力譴責

東北季風殺到北東轉雨「下到發紅」　2波降溫探13度　

賈靜雯離婚再嫁修杰楷「太lucky」被說很難聽！反應太真實 首回應

海線小三生遭主任長期霸凌！校長吃案逼轉學　台中教育局回應了

清大研究團隊揭開「癌細胞愛吃糖」之密　登國際知名期刊

少年陳傑憲赴日追夢幕後推手曝光　陳德華讚他「有領袖氣質」

人妻超愛鳳梨！婆婆狂買餵食「害她子宮外孕？」　婦產醫神解

婚禮當晚「新娘穿白紗」遭酒駕撞死！　美肇事駕駛被判25年

保障勞工、公務員　民眾黨擬訂反霸凌專法：草稿已完成

陸生團參訪遇抗議　台大生舉牌「分享6件事」：親，民主是好東西

海巡東部分署副分署長履新！　王寳庭歷練完整操守能力俱佳

他胃不舒服！醫一照見「5cm蟲體狂扭」秒傻了：少吃生魚片

大陸熱門新聞

馬龍到場「先拿飲料」　一眼看中這一杯

韓國流行「週五下班飛中國玩」

秘方治百癌？武當「藥王谷中醫」開1個月15人病逝

陸生口出「中國台北隊」　馬辦：別為難大學生

楊倩體驗射氣球「奪冠」　大獎抱走這個

立陶宛驅逐3名中國外交人員 陸外交部：對粗暴挑釁行徑強力譴責

陸外交部：立陶宛驅逐人員是粗暴挑釁

捍衛領土主權！ 中國正式將黃岩島領海基線和海圖交付聯合國　

挑戰零下20度直播露營！陸網紅「陳屍車內」

狗媽被賣到狗肉店…叼起寶寶「託付路人」畫面瘋傳

強烈不滿堅決反對！ 陸國防部批美對台軍售：一向惡名昭著

老公染色體與自己一樣！　夫妻變「姐妹」真相太絕望

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

最萌身高差！176cm白俄美女嫁158cm男子

更多熱門

相關新聞

賴清德出訪過境美首日　偵獲中共15架次戰機、7共艦擾台

賴清德出訪過境美首日　偵獲中共15架次戰機、7共艦擾台

總統賴清德昨（1日）出訪首日，過境美國夏威夷，國防部今（2日）公布最新軍事動態，中共解放軍1日至2日，派遣共機15架次、共艦7艘次、公務船2艘次，分布於台海中線、西南、東部海空域，其中3架次逾越中線。

賴清德頂中共軍事壓力！獲友好民主國家相挺出訪　區域情勢嚴峻

賴清德頂中共軍事壓力！獲友好民主國家相挺出訪　區域情勢嚴峻

陸中央軍委「政戰第一人」上將苗華遭停職檢查 涉嚴重違紀違法

陸中央軍委「政戰第一人」上將苗華遭停職檢查 涉嚴重違紀違法

梅克爾指中多邊主義「說說而已」　綠舉馬英九喊兩岸關係相信習近平

梅克爾指中多邊主義「說說而已」　綠舉馬英九喊兩岸關係相信習近平

中擬藉賴清德出訪軍演　空軍今晨出動各型機艦「防空作戰演練」

中擬藉賴清德出訪軍演　空軍今晨出動各型機艦「防空作戰演練」

關鍵字：

中共中德關係歐盟關稅積極合作互利合作

讀者迴響

熱門新聞

即／盧秀燕向老師道歉　將請教育局訂出SOP

清純童星爆淫亂　睡遍劇組搶人夫「獻身大亨」撈代言

他抓超兇女球迷「高舉雙手搖晃」　導播85秒鎖定

明起雨灌北台灣「3地警戒」　周六又有冷氣團報到

老公猝死留472萬遺產「妻子火速領走」　婆婆氣炸提告

電腦王阿達、瘋先生被抓了　教學看盜版門侵權6億

「台大宅王」遺書首曝光！　10年前殺女友：我養的公主自己娶

收到江國豪手套！辰己涼介「回禮超夠意思」

「台大宅王」行徑變態恐怖　性侵女友拍裸照

《小女子》32歲男星遊中國「心臟驟停」去世

女兒出道！　AV女優引退了　

今年冬天恐更冷　原因曝光

12國研究揭5類人「幸福感排行」！打臉不婚不生幸福一生

「最正啦啦隊女神」Yuri爆出走樂天...遭別隊挖角

劉雨柔2原因切心分手！　球星男友和前女友勾勾纏

更多

最夯影音

更多

音樂祭童年神曲重現嗨翻　聽團仔集體跳卡加布列島

台中警察進入學校帶走小六生　盧秀燕怒批：最壞的教育示範

韓國搭小黃遇司機快睡著　乘客開翻譯聊天提神救場

【泰格與雪兒】憑實力單身

打工下班探視臥病阿嬤　孝順女護專生半路遇死劫

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面