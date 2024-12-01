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小巴司機路中間昏迷！4醫護「飯吃一半」衝出店門　跪地跟死神搶命

▲▼小巴司機路中昏迷，4醫護飯都沒吃，衝出店門跟死神搶命。（圖／翻攝臉書／愛新莊我是新莊人）

▲小巴司機路中昏迷，4醫護飯都沒吃，衝出店門跟死神搶命。（圖／翻攝臉書／愛新莊我是新莊人）

記者柯振中／綜合報導

新北市新莊區11月28日晚間8時左右發生驚險事件，一輛沒有載人的小巴行經福壽街時，67歲葉姓司機突然病發昏迷。附近的民眾和店家發現後立即報警，所幸一處店家內有4名台北醫院、樂生療養院的醫護人員，這些醫護人員得知消息，也立即上前協助急救。目前葉姓司機已被送往醫院救治，詳情仍待釐清。

一位開店的民眾在臉書社團「愛新莊我是新莊人」分享，這名司機11月28日晚間駕駛小巴士車，行經福壽街一處時突然發病昏迷。附近民眾發現以後，立即報警處理。

▼小巴司機路中昏迷，4醫護飯都沒吃，衝出店門跟死神搶命。（圖／翻攝臉書／愛新莊我是新莊人）

▲▼小巴司機路中昏迷，4醫護飯都沒吃，衝出店門跟死神搶命。（圖／翻攝臉書／愛新莊我是新莊人）

值得一提的是，這位民眾表示，當時一名醫師與3名護理人員到他們的店家用餐，得知有人休克以後，醫護任員們當即衝上前幫忙，連飯都來不及吃，讓他深受感動，直言「台灣最美麗的風景就是人！他們的救人態度跟救人精神真的無私奉獻」。

所幸救治及時，葉姓司機已經恢復生命跡象，目前已被送往醫院接受治療。警方事後調閱監視器，發現葉姓司機沒有與人車發生碰撞，詳細案發原因仍待進一步釐清。

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