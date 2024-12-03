惡鄰疑燒屋卻沒被抓！　里長怒：要殺人才處理嗎

圖、文／CTWANT

桃園市平鎮區延平路一段某處公寓5日深夜發生火警，火調科現場勘查後，初步研判起火點於一樓，整棟公寓被燒到整個焦黑，當地民眾則懷疑是有人縱火，並直指林姓住戶平時行為脫序、早有跡象，無奈警方因證據不足而無法將其送辦，也讓新勢里里長李金興怒斥：「一定要殺人放火才肯處理嗎？」

▲桃園平鎮火警遭疑有人縱火，鄭姓女住戶出面還原當日事發經過。（圖／CTWANT提供，下同）

21日上午，記者抵達該棟公寓，舉目所及是一片燻黑牆面，即使已經過去半個月，被燒到變形的大門、焦黑的電表，和樓梯間隱約可聞到的燒焦味，每個角落都顯示該場惡火的可怕，也無聲傳達著住戶們生活在此的提心吊膽。

「疫情之後開始失控，整棟樓都被他騷擾過。」鄭姓女住戶表示，3樓的林姓男子一人獨居，自疫情爆發後他就變得極為不穩定，三天兩頭失控，整棟住戶都被他騷擾過一輪，不只會受到他莫須有的指控，還要被他咆嘯甚至忍受其暴力行為。

▲住戶紛紛指控三樓的林姓男子嫌疑重大，早在事發前就因與鄰居發生爭執被警方關切。

鄭女透露，林男精神方面不太穩定，而在火災當天傍晚，林男與她們家發生爭執，指控鄭女93歲的祖母關門太大聲嚇到他，對鄭女飆罵髒話到晚上9點，大聲咆嘯也讓整棟樓不得安寧。

「我阿嬤都幾歲人了，她根本沒辦法獨自出門。」鄭女強調，林男指控不實，年邁的祖母因腿腳退化而行動不便，根本不會有關門太大聲的問題，但林男不聽解釋、持續怒吼，場面一度失控，連警方也到場關切，原以為鬧劇就此結束，怎料接近凌晨時就發生火災，讓她不免懷疑是有人在「搞鬼」。

新勢里里長李金興在兩家發生爭執時也有到場排解，他提到，林姓住戶曾因精神問題在衛福部桃園療養院治療，但未領有身心障礙手冊，每每酒後就會出現脫序行為，與鄰居發生爭執早不是頭一遭，林母也未加以管束，只表示若又發生類似情況，便將他強制送醫。

▲警方表示事發當時僅有拍到火光，無法根據住戶指控就斷言是林男所為。

在林男失控當下，戒護人員早已把擔架準備好，不過礙於林男沒有出現傷人及自殘等行為，警方無法將他強制送醫，只能以勸導的方式作收，豈料沒過幾小時公寓就傳出火警。

平鎮警分局也根據住戶的說詞將林男帶回調查，但從他身上未發現燒燙傷、汽油味等縱火跡證，事發地周遭也只有一支由外向公寓門口拍的監視器，僅拍到火光沒看見任何人影，因證據不足而無法認定是林男所為。

「一定要等到殺人放火才肯處理嗎？」李金興見警方無法可管十分氣憤，他強調，已多次接獲住戶有關林男的陳情，只要酒後或是情緒不穩時，就會在住家敲打引發巨響擾鄰，或是不定時向左鄰右舍找碴，嚴重影響到住戶的生活品質。

▲火苗從一樓竄出，除兩輛機車被燒毀外，公寓內部也被燒到整個焦黑，景況相當駭人。

「每天活在恐懼中，現在連家都不敢回。」鄭女說，她長期受到林男騷擾，在火災發生後更是嚇得不敢回家，她更害怕激怒對方而導致家人遭到傷害，不敢對質只能將怒氣往肚裡吞，最終竟落得無家可歸，只能出面求助盼外界能給予幫忙，還給他們安全的居住環境。

桃園市議員黃敬平出面關心表示，火災證據無法讓警方咬定林男就是犯罪嫌疑人，不過關於精神方面及騷擾行為等陳情，已請社會局及衛生局介入關心，並會前往個案家中進行訪視及相關評估。

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