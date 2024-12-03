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「台大宅王」奇案！南京東路狠刺女友47刀　脫內褲吻下體

張彥文尾隨女友離開住處，並當街持刀將她狠砍47刀致死。（東森新聞提供）

▲張彥文尾隨女友離開住處，並當街持刀將她狠砍47刀致死。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

十年前，綽號「台大宅王」的男子張彥文不滿女友提分手，持刀當街狂砍對方47刀致死，還脫下死者內褲親吻對方下體，接著自殘，最後被警方當場逮捕。張男辯稱想挽回感情遭拒，才失控殺人，但警方查出，案發前一天他寫了兩封遺書，其中一封引用藝人周杰倫〈回到過去〉的歌詞，並署名自己及死者，明顯是預謀，法院審理認定他手段凶殘、過度殺戮，將他判處無期徒刑。

專案小組指出，兇手張彥文畢業於台大，因為大學時代參加電玩比賽得到冠軍，被封為台大宅王。案發前半年，他透過網路認識一名女子，進而交往、同居，女友後來發現他的控制慾很強，個性暴躁，提議分手，張無法接受，竟然趁赴日本旅遊時二度性侵女友，回國後女友要求分手，他還侵入其住處，讓她飽受驚嚇。

張彥文（左）透過網路認識女友（右），兩人經常到處旅遊。（翻攝畫面）

▲張彥文（左）透過網路認識女友（右），兩人經常到處旅遊。

後來，張彥文認為女友移情別戀，買了一把跟捷運殺手鄭捷犯案用的同款鋼刀，尾隨女友上班，並砍殺對方47刀，讓她當場死亡。犯案後，他竟然當街將死者的內褲脫下，親吻下體，跪地痛哭、自殘，最後被轄區松山分局警方當場逮捕。

張彥文用藝人周杰倫〈回到過去〉的歌詞寫遺書，並署名自己跟女友。（翻攝杰威爾歌詞MV頻道YouTube）

▲張彥文用藝人周杰倫〈回到過去〉的歌詞寫遺書，並署名自己跟女友。

張彥文向警方辯稱，他想挽回感情，卻被無情拒絕，一時情緒失控，才會動手殺人。不過，警方查出，案發前一天，他引用周杰倫「回到過去」這首歌的歌詞，寫了2封遺書，其中一封還用自己跟女友署名，顯然是預謀，而且下手之狠，已達到「過度殺戮」的程度。審判期間，他因與死者家屬和解、賠償一千多萬元，被最高法院判處無期徒刑定讞，讓他逃過一死。

張彥文（右2）殺女友後持刀自殘，被捕時全身是傷。（東森新聞提供）

▲張彥文（右2）殺女友後持刀自殘，被捕時全身是傷。

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