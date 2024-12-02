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周杰倫黃牛票「這裡還有60張」　未再販售原因曝

▲▼周杰倫黃牛票案，炫富夫妻劉旻岳、張依萍。（圖／翻攝臉書）

▲劉旻岳(左)否認販售周杰倫演唱會黃牛票，他取得的60張門票未能依法變價販售。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

周杰倫大巨蛋演唱會引爆黃牛票風波，檢警大動作掃蕩後，被視為「全國最大黃牛」的組織成員劉旻岳涉嫌詐欺等罪，被台北地檢署聲押獲准，劉男持有的60張疑似非法程式購得門票，也已被檢察官查扣，但因劉男堅持自己只是代購，否認犯罪，因此還不能依刑事訴訟法規，進行偵查中變價程序。

法界人士指出，士林地檢署偵辦邱姓男子涉嫌販售黃牛票案，之所以能在案件偵查階段重新販售，關鍵在於邱男坦承且同意變價，而北檢偵辦的60張黃牛票案被告否認犯行，即使門票已被依刑案犯罪證物查扣，也不能強行變價，不過售票單位可循民事契約精神，直接將問題門票作廢，重新上架販售。

北檢所查扣的這60張門票，疑似來自於號稱「全國最大黃牛」的駭客集團，由嫌犯劉旻岳依客戶指定座位下單後，視場次時段、市場需求，以高價販售牟利。警方10月間鎖定劉男在網路上預售周杰倫演唱會門票，並向64人收取共200萬元訂金，循線在桃園飯店將劉男與妻子拘提到案。

劉旻岳否認販售黃牛票，堅稱自己只是代購，但檢察官認為劉男涉嫌《文化創意產業發展法》以不正方式取得訂票憑證、《刑法》偽造文書及詐欺等罪嫌，且有共犯未到案之虞，向法院聲押禁見獲准，劉男還一度情緒失控喊叫「我不服」，大鬧法庭拒絕法警上銬，劉男的張姓妻子則獲得交保20萬元。全案仍持續偵辦中。

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