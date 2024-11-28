▲▼蘇顯達、陳冠宇、陳世霖攜手長榮交響樂團　演繹愛奇兒家庭四季心聲

▲小提琴家蘇顯達、鋼琴家陳冠宇與大提琴家陳世霖攜手長榮交響樂團，演繹愛奇兒家庭四季心聲。（圖／天使心家族基金會提供，下同）

記者蒲世芸／綜合報導

天使心家族歲末音樂會《我的夏秋冬春》將於11月30日於中山堂盛大登場。本次音樂會精心呈現臺灣與南美洲的四季曲目，邀請長榮交響樂團弦樂八重奏演奏《臺灣四季》，並由小提琴家蘇顯達、鋼琴家陳冠宇、大提琴家陳世霖組成的天使心鋼琴三重奏，演繹皮亞佐拉的《布宜諾斯艾利斯的四季》。透過音符動情演繹愛奇兒（身心障礙者）家庭四季心聲，當天更有愛奇兒家庭現身分享，傳遞無盡的溫暖與希望。

▲天使心家族基金會至今已成立22年，陪伴超過5,000個愛奇兒家庭。

成立至今已22年的天使心家族基金會，陪伴超過5,000個愛奇兒家庭，積極響應聯合國SDGs 3（健康與福祉目標），透過家庭聚會、喘息營、個別化服務以及0800關懷專線等多元服務，致力於為愛奇兒家庭提供穩定支持。本次慈善音樂會也是其中重要的一環，期盼透過音樂的力量、社會的溫暖支持，讓愛奇兒家庭得到更多接納與支持，攜手迎向希望的春天。

▲小提琴家蘇顯達。

音樂家蘇顯達表示，他感佩天使心家族創辦人照程和雅雯為愛奇兒家庭無私奉獻的精神，自2019年以來，只要行程允許，他便積極參與天使心家族的慈善音樂會。「對我而言，參加天使心家族的音樂會是件快樂又有意義的事。」蘇顯達希望透過音樂撫慰愛奇兒家庭的心靈，也期盼自己的參與能拋磚引玉，喚起社會更多人對這些家庭的關懷，讓社會的善意匯聚起來，為他們帶來更多溫暖。

音樂會精選的曲目皆以夏、秋、冬、春的順序演繹，象徵愛奇兒家庭從充滿挑戰衝突的酷暑、哀愁的秋季、絕望的寒冬，最終迎向充滿希望的春天，獨特的曲目巧妙地呼應四季的流轉變化。今年，音樂會更首度邀請長榮交響樂團弦樂八重奏合作演出的《臺灣四季》，曲目巧妙融入〈西北雨直直落〉、〈月夜愁〉、〈港邊惜別〉及〈四季紅〉等台灣經典旋律，讓觀眾在熟悉的音符中找到深刻的情感共鳴。

▲音樂會精選的曲目皆以夏、秋、冬、春的順序演繹，象徵愛奇兒家庭從充滿挑戰衝突的酷暑、哀愁的秋季、絕望的寒冬，最終迎向充滿希望的春天，獨特的曲目巧妙地呼應四季的流轉變化。

這場音樂會不僅是一場音樂饗宴，更是一次傳遞愛與善意的機會。天使心家族基金會的服務經費，高達95%皆依賴社會各界的愛心捐助。本次慈善音樂會的門票收益與募款所得將全額投入基金會的服務計畫，為愛奇兒家庭帶來更多陪伴與資源，協助他們在生活挑戰中找到力量，重燃希望。購票即將截止，敬請把握最後機會！一同凝聚善意，共同奏響屬於他們的希望樂章。

【天使心家族基金會《我的夏秋冬春》2024歲末慈善音樂會】

時間：2024年11月30日（六）19:30

地點：臺北市中山堂中正廳

購票連結：https://reurl.cc/93Kbp8