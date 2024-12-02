「球場找老婆、慶功宴帶孩」真相曝光！陳傑憲道歉：我害了你們

▲陳傑憲寵妻顧家，圈粉無數。（圖／翻攝自陳傑憲IG）

記者周亭瑋／綜合報導

自中華隊12強奪冠後，「台灣隊長」陳傑憲因俊俏外型，加上寵妻顧家的形象，收穫大票粉絲；然而，針對賽後立刻找老婆綺綺及在慶功宴上哄睡兒子的片段，他苦笑解釋，這些純屬巧合，更向廣大男性喊話「我害了你們，不好意思。」

主播李作珩在Threads發文，分享陳傑憲受訪的花絮影片，首先是賽後在場邊大喊「我老婆咧」的舉動，陳傑憲坦言，是經紀人叫他，所以順口詢問妻子的行蹤；其二是慶功宴上哄兒子睡覺的一幕，因球團慶功，老婆不能去，帶孩子在外吃飯又不太方便，加上隊員剛好開直播，「純屬巧合，我沒那麼好啦！」

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▲陳傑憲被封為「老公界天花板」。（圖／翻攝自陳傑憲IG）

陳傑憲也不忘幽默表示，「對不起啦！全台灣男生我害了你們，不好意思（鞠躬）。」另外，對於他獲得「老公天花板」的封號，太太綺綺則笑說，「還不是我做機會給你的。」

對此，上萬網友湧入按讚，洗版直呼「也算是旺夫運，從裡到外都旺～」、「有！你有那麼好！」「因為老婆要去吃飯不方便帶小孩，所以老公帶小孩，這還是老公典範啊」、「結論：老公再好，不能爬到老婆頭上」、「傑憲依舊這麼謙虛」、「越描越棒了」、「越解釋老公天花板越高了」。